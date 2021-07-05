Россия усилит группировку кораблей в Черном море

Российские военные усиливают группировку кораблей в Черном море за счет ракетного крейсера Москва и ракетного фрегата Адмирал Эссен, которые возвращаются после учений из Средиземного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник, 5 июля.
Указано, что в настоящее время эти корабли проходят черноморские проливы Дарданеллы и Босфор, после чего направятся в пункт базирования – аннексированный Крым.
«После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота», – говорится в собщении.
Напомним, в Черном море проходят международные учения Sea Breeze-2021. Параллельно Россия проводит свои учения.
В МИД РФ считают, что США и их союзники по НАТО стремятся превратить Черное море в зону силового противостояния, а учения Sea Breeze имеют антироссийский характер.korrespondent.net