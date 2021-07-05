Россия усилит группировку кораблей в Черном море

Фото Минобороны РФ

Российские военные усиливают группировку кораблей в Черном море за счет ракетного крейсера Москва и ракетного фрегата Адмирал Эссен, которые возвращаются после учений из Средиземного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник, 5 июля.

Указано, что в настоящее время эти корабли проходят черноморские проливы Дарданеллы и Босфор, после чего направятся в пункт базирования – аннексированный Крым.