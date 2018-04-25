Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся COVID-19

Фото РЖД

Россия 6 мая обошла Германию и заняла 5-е место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.

В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, число заразившихся достигло 165 929. В Германии, по сведениям института имени Роберта Коха на утро 6 мая, подтверждено 164 807 случаев (накануне сообщалось о 163 860).

На 7-м месте остается Франция, где, по данным властей, 132 967 инфицированных. При этом в статистике, которую приводит Agence France-Presse, учитываются и другие случаи, которые не входят в сводки властей. Согласно информации агентства, в республике с начала вспышки зарегистрирован 170 551 заразившийся.

За сутки в России зафиксировано 86 летальных случаев пациентов с COVID-19. За весь период в России скончались 1537 человек с коронавирусом. 40,9% новых случаев COVID-19 выявлены у людей без клинических проявлений болезни.

По последним данным, в мире подтверждено 3,66 млн случаев COVID-19, с момента вспышки 257 тыс. человек скончались, 1,2 млн выздоровели.