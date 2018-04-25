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Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», — заявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Он уточнил, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

С 1 августа Россия возобновит авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя заявление премьер-министра Михаила Мишустина о восстановлении международных полётов с 1 августа. Рейсы в три страны возобновятся на взаимной основе.

При этом она напомнила, что Великобритания не закрывала границы, но все прибывающие в Лондон из-за рубежа должны пройти 14-дневный карантин.

Что касается Турции, то с 1 августа появятся рейсы в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталию, Бодрум и Даламан.

Также можно будет улететь в Танзанию, а именно на Занзибар.

Напомним, Россия с 27 марта из-за распространения коронавируса полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.