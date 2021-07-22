Россия впервые подала на Украину жалобу в ЕСПЧ

Россия впервые в своей истории подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года, передает ТАСС.

В Генпрокуратуре России сообщили, что Москва обратилась в ЕСПЧ с жалобой на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обращение относится к событиям, которые последовали за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года, и содержит подробное описание процесса продвижения в украинские государственные органы националистических сил.

Жалоба касается 10 основных групп нарушений.

Жалоба касается 10 основных групп нарушений. Среди них ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции. Среди нарушений также указаны практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан, политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, политика дискриминации российских компаний и предпринимателей.

Жалоба касается гибели людей, причинения вреда здоровью и уничтожения имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации, лишения жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти, блокирования Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крыма, нападений на дипломатические, консульские и иные представительства РФ на Украине, крушения самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии» 17 июля 2014 года вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, в результате чего погибли 298 человек.

Еще одной группой нарушений указан отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.

В поданной РФ жалобе говорится о нарушениях по десяти статьям Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней, в том числе о праве на жизнь (ст. 2), о запрещении пыток (ст. 3), о праве на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5), о свободе выражения мнений (ст. 10), об уважении к частной и семейной жизни (ст. 8), о запрещении дискриминации (ст. 14), о праве на беспрепятственное пользование имуществом и защиту собственности (ст. 1 протокола 1), о праве на образование (ст. 2 протокола 1), о праве на свободные выборы (ст. 3 протокола 1), а также о праве на эффективную правовую защиту (ст. 13).