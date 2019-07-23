Россия вводит электронные визы для Санкт-Петербурга и Ленинградской области

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 1 октября 2019 года электронных виз для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что с 1 октября 2019 года въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан через пункты пропуска через Государственную границу РФ, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов», – говорится в тексте указа.

Электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД РФ. Чтобы получить ее, необходимо заполнить заявление на сайте министерства не позднее чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Визу можно будет получить на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток.

Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет.

Петербург с октября 2019 года ожидает значительный рост турпотока — иностранцы смогут приезжать к нам по электронной визе. В то же время туроператоры за рубежом отмечают — России ещё нужно хорошо поработать над турпродуктом, считает петербуржский новостной сайт «Фонтанка».

С 1 июля 2019 года Россия уже ввела электронные визы для иностранцев, в том числе жителей стран Балтии, для поездки в Калининградскую область.