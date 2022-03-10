Россия вводит запрет на вывоз товаров

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Правительство РФ определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые до конца 2022 года запрещается вывозить из страны. Одновременно принято решение об ограничении вывоза из РФ некоторых видов лесоматериалов, сообщают СМИ.

«В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», — говорится в сообщении кабмина.

Вывоз перечисленных товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии, в отношении которых будет действовать разрешительный порядок вывоза, утвержденный отдельным постановлением правительства.