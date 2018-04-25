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Россия выплатила долг Совету Европы

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Россия выплатила Совету Европы задолженность перед организацией за 2017 и 2018 годы. Об этом сообщил официальный представитель генсека СЕ Даниэль Хольтген, пишет ТАСС.

«Я могу подтвердить, что деньги за 2018 и 2017 года (€54,7 млн) были на 97% переведены по состоянию на сегодняшнее утро», — сказал он.

По словам Хольтгена, на данный момент осталось решить лишь «некоторые технические моменты», однако в организации «уверены, что они будут урегулированы». «Задолженность практически полностью погашена», — заключил он.

Напомним, в конце июня ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации. 

Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. 

korrespondent.net

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