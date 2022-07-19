Россия запретила въезд в страну почти 400 депутатам парламента Японии

В России запретили въезд в страну почти 400 парламентариям Японии. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.
В заявлении ведомства говорится, что было принято решение запретить с 14 июля въезд в Россию 384 членам палаты представителей парламента Японии. Все они демонстрируют недружественные и антироссийские идеи. Помимо этого, высказывают обвинения в адрес руководства РФ из-за спецоперации в Украине.
В Министерстве подчеркнули, что такая мера стала ответом на принятые в Японии санкции по отношению к депутатам Госдумы.
Ранее Япония приняла несколько санкционных мер. Под них попали представители руководства страны, министры, представители Совета безопасности, начальник Генштаба, а также депутаты Государственной думы. В ответ на такие решения в России запретили въезд в страну ряду японских чиновников и военных.