Россиян с подтверждающим литовское происхождение документом будут пускать в Литву

В МВД отмечают, что Литва придерживается положения о том, что объявленная в России мобилизация не является автоматическим основанием для допуска гражданина этой страны в Литву. Каждый случай рассматривается индивидуально с учетом всей информации и потенциальных угроз для национальной безопасности Литвы.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис подтвердил в четверг в Сейме, что идет поиск решения, как после объявления о частичной мобилизации в России помочь российским гражданам литовского происхождения оказаться в Европейском союзе (ЕС), однако нужно будет предвидеть «вызовы национальной безопасности».

Он также подтвердил, что в России может быть «несколько тысяч человек» литовского происхождения, но не имеющих литовского гражданства.

МВД сообщает, что лица, не соответствующие установленным правительством критериям, по-прежнему не будут пропускаться в Литву, за исключением лиц, подтверждающих свое литовское происхождение или имеющих право на восстановление свидетельства о литовском гражданстве, а также несовершеннолетних без сопровождения.

Исключения также будут применяться в случаях, когда от Министерства иностранных дел будет получена предварительная информация о необходимости приема граждан России по гуманитарным соображениям.

В МВД указывают, что после закрытия границ для граждан России в течение 10 дней во въезде в Литву было отказано 273 лицам.

С минувшего понедельника в страны Балтии и Польшу допускаются только лица, соответствующие утвержденным правительством критериям: российские дипломаты, диссиденты, сотрудники транспортных компаний, члены семей граждан Евросоюза, а также россияне с видом на жительство или долгосрочными национальными визами стран Шенгенского соглашения.

Также граждане России могут продолжать ездить в Калининградскую область и обратно через Литву транзитными поездами.

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