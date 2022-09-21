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Россиян зовут на протесты против мобилизации

Фото pixabay.com

В России анонсировали акцию протеста против мобилизации, которую в четверг, 21 сентября, объявил президент Владимир Путин. Об этом говорится в Twitter движения Весна.

Активисты призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован 21 сентября в 19:00 по местному времени.

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«Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин — наших отцов, братьев и мужей — будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 21 сентября президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию. В Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек.

korrespondent.net

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