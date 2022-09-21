Россиян зовут на протесты против мобилизации

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В России анонсировали акцию протеста против мобилизации, которую в четверг, 21 сентября, объявил президент Владимир Путин. Об этом говорится в Twitter движения Весна.

Активисты призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован 21 сентября в 19:00 по местному времени.