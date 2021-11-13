Россиянам начнут делать инъекции от COVID-19

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В России разработали первый инъекционный препарат прямого действия для лечения коронавируса COVID-19 под названием Арепливир. Он прошел регистрацию и уже до конца 2021 года начнет поступать в стационары больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика – ГК Промомед.

«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия Арепливир (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК Промомед ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», – говорится в сообщении.

Полномасштабное производство препарата на базе АО Биохимик и его поставка в лечебные учреждения России начнется в декабре 2021 года. Клиническое исследование под руководством академика РАН Дмитрия Пушкаря подтвердило эффективность и безопасность нового препарата при его применении в стационарах.

Пероральная форма Арепливир включена в действующие рекомендации как на амбулаторном, так и на стационарном этапах. Ожидается, что инъекционная форма также войдет в рекомендации как более эффективная для лечения госпитализированных пациентов.

Окончательное решение примет Минздрав РФ при очередном пересмотре временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Напомним, на этой неделе суточная COVID-смертность в России впервые превысила 1200 человек. В стране катастрофическая ситуация с коронавирусом, хотя России первой в мире объявила о создании вакцины против этой инфекции.