Россияне могут получить возможность прививаться иностранными вакцинами

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Министерство здравоохранения РФ предлагает ввозить на территорию России незарегистрированные лекарственные препараты и вакцины. Таким образом россияне смогут получить возможность привиться иностранными вакцинами.

Минздрав разработал поправки к соответствующему законодательству, они опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, планируется разрешить ввоз незарегистрированных в России вакцин для клиник, входящих в Международный медицинский кластер на территории «Сколково».