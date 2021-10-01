Россияне могут получить возможность прививаться иностранными вакцинами

Министерство здравоохранения РФ предлагает ввозить на территорию России незарегистрированные лекарственные препараты и вакцины. Таким образом россияне смогут получить возможность привиться иностранными вакцинами.
Минздрав разработал поправки к соответствующему законодательству, они опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, планируется разрешить ввоз незарегистрированных в России вакцин для клиник, входящих в Международный медицинский кластер на территории «Сколково».tourister.ru