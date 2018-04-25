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Россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконах

Фото pixabay.com

Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЧС России, которое инициировало внесение изменений.

«Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», — сказал собеседник агентства. Таким образом, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и курить.

Вместе с тем запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Кроме того, правилами установлены и новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Так, кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. Что касается больниц, то теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.

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