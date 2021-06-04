Рост цен на сырье — вызов для производителей

За год среднегодовая месячная зарплата брутто в хозяйстве страны выросла почти во всех секторах экономики, в госучреждениях и организациях в диапазоне от 4,7% (в сфере операций с недвижимостью) до 17,4% (в сфере здравоохранения и социальной работы), за вычетом гостиничного и ресторанного сектора, где средняя месячная зарплата брутто сократилась на 1,7%, сообщает BNS.
Ожидания литовской промышленности на второй квартал этого года позитивные, прогнозируется рост, однако нынешние вызовы связаны со стремительным ростом цен на сырье, показывает составленный Литовской конфедерацией промышленников (ЛКП) индекс ожиданий производителей Литвы.
Согласно индексу, объемы производства в апреле-июне будут расти во всех отраслях, особенно в секторах производства электроники, пластика и химической промышленности. Рост объемов производства обусловлен прежде всего стремительным восстановлением спроса на главных экспортных рынках Литвы, и предприниматели считают, что этот спрос будет расти и в ближайшем квартале.
«Главный источник спроса на литовскую продукцию — оживающая промышленность еврозоны, которая растет уже десятый месяц подряд, а темпы роста в последние два месяца бьют рекорды двух последних десятилетий», — говорится в сообщении.
По мнению экспертов, Литва ощутит краткосрочное воздействие санкций Беларуси. «Замораживание» или прекращение экономических отношений с Беларусью окажет на эту страну более значительное воздействие, чем на Литву, которая также ощутит санкции, но влияние будет более краткосрочным и не на все отрасли, заявил в интервью порталу lrt.lt вице-президент Литовской конфедерации бизнеса, финансовый аналитик Марюс Дубниковас.
Важный для Беларуси экспорт проходит и через Литву, поскольку перевозка по другим направлениям дороже для самой Беларуси. Но, если не будет этих грузов, то потери понесут и часть литовских компаний. Литва ввозит из Беларуси и часть сырья – металлы, древесину. Через Беларусь Литва везет европейские товары.
По данным статистики, Беларусь находится на 13-м месте по импорту Литвы и на 11-м по показателям экспорта.
Информация «ЛК», BNS