Рост цен на сырье — вызов для производителей

Согласно индексу, объемы производства в апреле-июне будут расти во всех отраслях, особенно в секторах производства электроники, пластика и химической промышленности. Рост объемов производства обусловлен прежде всего стремительным восстановлением спроса на главных экспортных рынках Литвы, и предприниматели считают, что этот спрос будет расти и в ближайшем квартале.

«Главный источник спроса на литовскую продукцию — оживающая промышленность еврозоны, которая растет уже десятый месяц подряд, а темпы роста в последние два месяца бьют рекорды двух последних десятилетий», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, Литва ощутит краткосрочное воздействие санкций Беларуси. «Замораживание» или прекращение экономических отношений с Беларусью окажет на эту страну более значительное воздействие, чем на Литву, которая также ощутит санкции, но влияние будет более краткосрочным и не на все отрасли, заявил в интервью порталу lrt.lt вице-президент Литовской конфедерации бизнеса, финансовый аналитик Марюс Дубниковас.

Важный для Беларуси экспорт проходит и через Литву, поскольку перевозка по другим направлениям дороже для самой Беларуси. Но, если не будет этих грузов, то потери понесут и часть литовских компаний. Литва ввозит из Беларуси и часть сырья – металлы, древесину. Через Беларусь Литва везет европейские товары.

По данным статистики, Беларусь находится на 13-м месте по импорту Литвы и на 11-м по показателям экспорта.

Информация «ЛК», BNS