Рост дефицита госбюджета

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

На минувшей неделе Сейм Литвы приступил к рассмотрению уточненного госбюджета этого года. «Поправки были инициированы в связи с изменившейся экономической ситуацией, в первую очередь из-за российского вторжения в Украину, что коренным образом изменило экономические прогнозы как всего Европейского союза, так и нашей страны — прогнозы цен на энергоносители, будущей инфляции, и это потребовало дополнительных изменений», — сказала министр финансов Гинтаре Скайсте, представляя поправки.

После того, как накануне правительство одобрило поправки к госбюджету на этот год, в четверг они начали обсуждаться в Сейме. Бюджетные расходы планируется увеличить примерно на 1,47 млрд евро.

Поправки направлены на смягчение последствий инфляции, компенсацию крайне высоких цен на газ и электроэнергию для населения, оказание помощи беженцам из Украины, поддержание железнодорожной инфраструктуры и безопасности страны, сообщает BNS.

Дефицит бюджета в этом году вырастет на 4,9% от внутреннего валового продукта (ВВП), заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте. Дефицит ранее прогнозировался на уровне 3,3% ВВП.

«С обновлением и включением дополнительных расходов в этом году прогнозируется увеличение дефицита бюджета из-за увеличения финансирования обороны, которое уже было принято в размере полпроцента ВВП, и дополнительных расходов, включенных в этот меняющийся бюджет, поэтому дефицит бюджета в этом году может составить 4,9% ВВП», — сказала на пресс-конференции Г.Скайсте, представляя усовершенствованный Минфином проект бюджета страны на 2022 год.

По ее словам, госдолг в 2022 году может составить 43,3% ВВП.

Доходы государственного бюджета в этом году увеличатся на 734 млн евро, а расходы – на 811,1 млн евро. Общие доходы государственного бюджета вместе со средствами Европейского союза в этом году достигнут 15,1 млрд евро, а расходы – 17,4 млрд евро.

По словам Г.Скайсте, бюджет обновляется по трем причинам: для смягчения последствий инфляции и укрепления энергетической независимости, предоставления помощи украинским беженцам, для поддержания критической национальной инфраструктуры и безопасности.

«Оставшаяся часть обновленного бюджета направлена на расходы по содержанию критической инфраструктуры, возникшие в связи с введением санкций в отношении России и Беларуси, и на инфраструктурные проекты, финансируемые совместно с ЕС», – добавила министр.

В уточненном проекте бюджета планируется выделить 976 млн евро на смягчение последствий инфляции и укрепление энергонезависимости. Поскольку значительно выросли цены на энергоносители, правительство предлагает компенсации населению за газ и электроэнергию путем выделения на это 570 млн евро.

Г.Скайсте напомнила, что если бы правительство не предпринимало никаких мер, то цены на газ и электроэнергию для потребителей выросли бы в 2-2,5 раза. Между тем благодаря мерам кабмина они могут вырасти на 40%, а оставшуюся разницу государство компенсирует за счет госбюджета.

На повышение не облагаемого налогами минимума доходов на 80 евро до 540 евро потребуется 103 млн евро. На повышение пенсий по старости на 5% потребуется 67,7 млн евро. По сравнению с январем 2021 года пенсии в среднем вырастут на 69 евро.

На выросшие компенсации за отопление предлагается выделить более 30 млн евро, а на повышение пособий, государственных пенсий и детских выплат – еще 75,7 млн евро. Размер всех этих выплат по сравнению с 2021 годом вырастет на 15%.

Беженцам из Украины — 370 млн евро

В обновленном госбюджете Литвы на этот год предлагается выделить 370 млн евро беженцам из Украины, сообщила во вторник министр финансов Гинтаре Скайсте. Основная часть этих средств будет направлена на социальную защиту.

По словам министра, часть предлагаемых средств предусмотрена в правительственном резерве, часть – будет взята взаймы, если число беженцев продолжит расти.

Глава ЦБ предлагает не увлекаться госкомпенсациями

Председатель Банка Литвы (БЛ, Центробанка) в целом позитивно оценивает подготовленный правительством антиинфляционный пакет, но критикует широкую компенсацию за электричество, газ и отопление и «политизированное» повышение пенсий. По словам председателя правления БЛ Гядиминаса Шимкуса, плата за электроэнергию и газ должна компенсироваться не всем, а тем, кто потребляет меньше.

«Мы предлагаем рассмотреть возможность дополнения к схемам компенсации электроэнергии и газа с предусмотрением минимального показателя потребления электроэнергии и газа на человека, то есть компенсацией только до определенного уровня потребления», — заявил журналистам глава Банка Литвы.

По мнению Г.Шимкуса, правительству следует также ввести ограничения на компенсацию за отопление — сейчас оно зашло слишком далеко, без дифференцирования людей по доходам, тем самым неэффективно используются деньги тех же налогоплательщиков.

Глава БЛ также подверг критике частично политически мотивированное повышение пенсий правительством, которое, по его мнению, отклоняется от установленной законом системы индексации пенсий.

«С одной стороны, мы можем понять, что пенсии невысокие по сравнению с другими видами доходов, поэтому есть понятное желание добавить определенную сумму пенсионерам, но с другой стороны, мы в очередной раз отклоняемся от хорошего и справедливого результата – не зависимость повышения пенсий от политического цикла, а привязка размера пенсии к повышению заработной платы», — сказал Г.Шимкус. «Такие дополнительные разовые решения ослабляют эту очень важную концепцию», — добавил глава БЛ.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ