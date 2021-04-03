Рост дорожных сборов ляжет на плечи потребителей – Linava

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

В связи с меняющимся с 2023 года порядком обложения налогами дорог, когда дорожные сборы будут зависеть не от времени, а от расстояния, вырастут транспортные расходы, которые лягут на плечи потребителей, заявила литовская Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

По словам генерального секретаря Linava Зенонаса Буйвидиса, перевозчики согласны с тем, что изменения налогообложения необходимы, однако утверждают, что предусмотренные слишком жесткие.

«Если не будет коррекции нового порядка, то это сильно отразится на транспортном бизнесе. Рост дорожных сборов окажет большое влияние и на рост цен. Затраты на логистику составляют около 10%, и мы понимаем, что все это ляжет на плечи потребителей», – заявил З. Буйвидис на пресс-конференции в пятницу.

По словам перевозчиков, меняющийся через несколько лет порядок до 20 раз повысит уплачиваемый ими дорожный сбор.

Генсекретарь Linava отмечает, что налоги должны подниматься постепенно, а если налоговый груз и далее будет расти так резко, Литву могут покинуть и другие транспортные компании.

Перевозчики также жалуются на то в принципе не за что повышать налоговые сборы, поскольку качество дорог в Литве хуже, чем в Западной Европе или Скандинавии.

Изменения дорожной платы в конце срока полномочий приняли уходящие «аграрии». В ноябре прошлого года они разрешили Литовской дирекции автодорог внедрить новую систему налогообложения дорог, почти на 90 млн евро.

Тогда Министерство транспорта отметило, что европейская система дорожных сборов будет соответствовать принципам ЕС «платит пользователь», и «платит загрязняющий», она будет более справедливой по отношению к тем, кто пользуется дорогами.

Взносы будут рассчитываться с учетом типа автомобиля и выбрасываемых им в атмосферу газов. Плата будет взыматься только при проезде по магистральным дорогам государственного значения.

Предельная плата для автобусов и легких грузовых транспортных средств (до 3,5 тонны) составит 3,5-7 цента километр, а для тягачей – 5-16 центов.