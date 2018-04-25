Рост мировой экономики падает — Всемирный банк

Перспективы роста мировой экономики ухудшаются на фоне неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС, торговой напряженности и экономического спада в Европе.

Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщает Financial Times.

«Глобальный экономический рост замедляется», — говорит Малпасс. Рост мирового ВВП по итогам 2019 года может оказаться ниже 2,6%, прогнозировавшихся в июне, «из-за Brexit, рецессии в Европе и торговой неопределенности», — сказал он.

Кроме того, по словам Малпасса, слишком вялый рост инвестиций в большинстве развивающихся стран не позволяет рассчитывать на существенное увеличение доходов в будущем.

В условиях замедления роста экономики странам необходимо проводить «четкие структурные реформы», в том числе усиливать верховенство права с тем, чтобы частные компании могли конкурировать с государственными предприятиями, отметил глава ВБ.

«Для многих стран это означает открытие их закрытых и защищенных рынков, обеспечение возможности рыночным силам определять уровень цен и либерализацию потоков капитала», — сказал он, добавив, что это способствовало бы привлечению большего объема инвестиций как иностранных, так и внутренних.

Ранее МВФ оценил потери мировой экономики из-за торговых конфликтов. Сообщалось, что темпы экономического роста в этом году упадут до самого низкого показателя с начала десятилетия.