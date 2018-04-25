Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Годовой рост торговли в Литве был самым крупным в Балтийских странах, сообщил Евростат. За год – в июле по сравнению с июлем прошлого года — розничная торговля в Литве увеличилась на 4,8 %, свидетельствуют опубликованные данные Статистической службы ЕС, сообщил BNS.

За год торговля в Латвии выросла на 1,3 %, а в Эстонии – на 3,9 %. За месяц – в июле по сравнению с июнем — объемы торговли в Литве сократились на 0,2 %, в Латвии – на 0,4 %, а в Эстонии они выросли на 0,6 %.

В целом в Евросоюзе розничная торговля за год выросла на 2,6 %, а за месяц снизилась на 0,5 %.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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