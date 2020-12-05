Рост вкладов предприятий в Литве – самый большой в Европе, сообщает БЛ

В условиях продолжающегося коронавирусного кризиса рост вкладов предприятий в Литве в этом году — самый большой в Европе, говорит представитель Банка Литвы (БЛ, Центробанк).
По словам Йокубаса Маркявичюса, вклады росли, потому что сокращалось потребление, были отложены инвестиции, предприятия отказывались от некоторых видов сырья и других покупок.
Советник главы правления БЛ Томас Гарбаравичюс считает, что рост вкладов предприятий обусловлен и тем, что банки отложили для предприятий выплаты по кредитам. Между тем председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас предположил, что объемы вкладов могли расти и по причине отложенной уплаты налогов.
«Рост вкладов предприятий уже составляет почти 40% в год. Это действительно большие цифры. И этот рост вкладов в Литве был быстрее, чем во всем Евросоюзе (ЕС), но сходные тенденции отмечаются во всех странах Европы», — сказал во вторник на заседании Комитета по бюджету и финансам сейма директор Департамента финансовой стабильности БЛ Йокубас Маркявичюс.
По данным БЛ, сумма вкладов нефинансовых компаний Литвы в конце октября составляла 8,776 млрд евро, ее годовые темпы роста были 39,5%.