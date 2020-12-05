Рост вкладов предприятий в Литве – самый большой в Европе, сообщает БЛ

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В условиях продолжающегося коронавирусного кризиса рост вкладов предприятий в Литве в этом году — самый большой в Европе, говорит представитель Банка Литвы (БЛ, Центробанк).

По словам Йокубаса Маркявичюса, вклады росли, потому что сокращалось потребление, были отложены инвестиции, предприятия отказывались от некоторых видов сырья и других покупок.

Советник главы правления БЛ Томас Гарбаравичюс считает, что рост вкладов предприятий обусловлен и тем, что банки отложили для предприятий выплаты по кредитам. Между тем председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас предположил, что объемы вкладов могли расти и по причине отложенной уплаты налогов.