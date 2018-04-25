Рост занятости в Литве и ЕС был одинаковым

В Литве численность работающего населения в 2018 году росла так же, как в среднем по Евросоюзу (ЕС), сообщает Евростат.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом занятость в Литве выросла на 1,4% или на 19 тыс. человек, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.
Уровень занятости в столичном регионе вырос на 2,8% или на 12 тыс. человек, а в регионе Центральной и Западной Литвы он вырос на 0,7% или на 6 тыс. человек. В 2018 году численность работающего населения в Литве была 1,381 млн.
В Латвии уровень занятости в год вырос на 1,6%, в Эстонии – на 1,2%. Во всем ЕС уровень занятости за год повысился на 1,4% до 239,1 млн человек.
Уровень безработицы в Литве в феврале повысился на 9,4%
Уровень безработицы в Литве в феврале повысился на 0,2 проц. пункта до 9,4%.
По данным Службы занятости, на 1 марта в стране было 161,6 тыс. безработных – это 9,4% всего населения страны трудоспособного возраста. По сравнению с 1 марта 2019 года уровень безработицы за год тоже вырос на 0,2 проц. пункта.
В инфосистеме службы в феврале зарегистрировано 28,8 тыс. предложений по трудоустройству – на 2,9 тыс. больше, чем в январе, и на 5,7 тыс. больше, чем в феврале 2019 года.
В Службу занятости в прошлом месяце обратилось 21,3 тыс. безработных – на 29,3% меньше, чем в январе, и на 13,2% больше, чем за такой же период прошлого года.
За месяц трудоустроено 21,4 тыс. человек – на 14% меньше, чем в январе, но на 5,1% больше, чем в феврале прошлого года.
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