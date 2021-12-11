Роздана четверть гуманитарных пакетов, предназначенных для мигрантов – СОГГЛ

Пограничники пока раздали около четверти гуманитарных пакетов, подготовленных для мигрантов, недостатка в этих средствах пока нет, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

«Есть пакеты, которые созданы специально для мужчин, есть те, которые подходят для женщин, есть те, которые предназначены для детей. Таких пакетов было собрано 2 тысячи, но пока что использовано только 500.Склад полон этими товарами, в наших патрульных автомобилях все прочие вещи, которые могут потребоваться мигрантам, и пограничники действительно всегда их дают, и никаких проблем с этим не возникает», –сообщил представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис в среду в интервью радиостанции LRT.

Пока представитель пограничников акцентировал, что о всех мигрантах, которым требовалась помощь, позаботились, основательница организации Sienos grupe Рита Шкрядайте критиковала чиновников за то, что они не позволяют неправительственным организациям оказывать помощь мигрантам, не предоставляют информацию об их состоянии и разворачивают обратно некоторых нуждающихся без предоставления помощи.