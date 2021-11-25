Фоторепортаж

Рождественская елка в президентском дворце

Paulius Peleckis/BNS Foto
  • Paulius Peleckis/BNS Foto
  • Paulius Peleckis/BNS Foto
  • Paulius Peleckis/BNS Foto

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