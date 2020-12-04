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TOP,Виленский Вестник

Рождественские акценты столицы

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Праздничные декорации уже украсили не только центральные улицы столицы, но и въезды в город, мосты и другие площадки, расположенные вдали от центра, отмечено в пресс-релизе муниципалитета.

По словам Нериюса Хмеляускаса, руководителя победившей в конкурсе на оформление города фирмы Adam Decoligh, в этом году в декоре города появилось больше зелени, еловых веток, елочных игрушек, светящихся шаров и других традиционных рождественских акцентов. Все это создает позитивное, приподнятое настроение, праздничная обстановка  так и манит прогуляться по Вильнюсу. На рождественское украшение столицы в этому году выделено более 179 тысяч евро, а компания, победившая в конкурсе, будет украшать город в течение трех лет.

В минувшую субботу зажгли огни на главной рождественской елке.  Нынешняя рождественская елка на Кафедральной площади – современная красочная композиция диаметром 26 м и высотой 24 м. Металлическую конструкцию украсили 6000 еловых лап и почти 4 км гирлянд, 800 шт. серебристых елочных игрушек и 150 кв. м зеркал. 25 специалистов из разных сфер полгода разрабатывали технические решения для осуществления задумки. Монтаж конструкций занял около двух недель, в нем участвовали десять человек.

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По замыслу организаторов, рождественская елка своими трансформациями напоминает сюрреализм: непредсказуемая, современная инсталляция позволяет изменять ее форму. Если присмотреться, то можно увидеть, что внутри главной ели спрятана еще одна елочная фигурка диаметром 12 м.

 Огни на елке зажег мэр города Ремигиюс Шимашюс, который поздравил жителей с приближающимися праздниками. «Сюрреальная елка – как раз кстати, ведь, когда реальность становится колючей и сложной, спасение кроется в творчестве, воображении. Давайте отмечать в этом году Рождество, посвящая его открытиям и познанию. Когда не можешь пригласить на свидание в город, назначай свидание городу», – сказал мэр.

Рождественская ель будет радовать и создавать праздничное настроение до 7 января. Вторая елка в столице зажжется на Ратушной площади в эту субботу.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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