Рождественские акценты столицы

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Праздничные декорации уже украсили не только центральные улицы столицы, но и въезды в город, мосты и другие площадки, расположенные вдали от центра, отмечено в пресс-релизе муниципалитета.

По словам Нериюса Хмеляускаса, руководителя победившей в конкурсе на оформление города фирмы Adam Decoligh, в этом году в декоре города появилось больше зелени, еловых веток, елочных игрушек, светящихся шаров и других традиционных рождественских акцентов. Все это создает позитивное, приподнятое настроение, праздничная обстановка так и манит прогуляться по Вильнюсу. На рождественское украшение столицы в этому году выделено более 179 тысяч евро, а компания, победившая в конкурсе, будет украшать город в течение трех лет.

В минувшую субботу зажгли огни на главной рождественской елке. Нынешняя рождественская елка на Кафедральной площади – современная красочная композиция диаметром 26 м и высотой 24 м. Металлическую конструкцию украсили 6000 еловых лап и почти 4 км гирлянд, 800 шт. серебристых елочных игрушек и 150 кв. м зеркал. 25 специалистов из разных сфер полгода разрабатывали технические решения для осуществления задумки. Монтаж конструкций занял около двух недель, в нем участвовали десять человек.