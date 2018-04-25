Рождественские городки Вильнюса – полный магии праздник в самом сердце города

Nuotrauka vilnius.lt/ Saulius Žiūra

Чтобы время в ожидании праздников пролетало незаметно, по всей Европе издавна организовывались красочные ярмарки, привлекающие тысячи посетителей. И хотя Рождественские городки на Кафедральной и Ратушной площадях в Вильнюсе ещё достаточно молодые по сравнению с теми, что появляются в крупнейших европейских столицах, они уже успели стать частью культуры города с собственными традициями и уникальным лицом.

Рождественский период – это не только праздник для виленчан, но и прекрасная возможность привлечения в город зарубежных туристов. Празднование Рождества и Нового года стало причиной выбора поездки в Вильнюс для 61% путешественников (опрос зарубежных гостей, исследование 2017–2018 гг.). Гости из других стран не остались равнодушными к рождественской атмосфере Вильнюса – более 90% из них с восторгом отзывались об организованных ярмарках и о праздничных декорациях в столице.

Почти пять десятков празднично украшенных деревянных домиков на Кафедральной площади, светящиеся купола возле городской ратуши, рождественская музыка, улыбки посетителей, а также изобилие деликатесов так и манят пуститься в головокружительное путешествие, полное необычных впечатлений.

Nuotrauka vilnius.lt/ Saulius Žiūra

«Здесь вам точно не будет скучно. В городке всегда приподнятое настроение, все улыбаются и оптимистично настроены. Много гостей из разных стран, с которыми очень интересно и приятно пообщаться», – порадовалась Камиле, торгующая мылом и косметикой ручной работы.

Проходящие мимо две любопытные француженки добавили: «Ваша Рождественская ёлка просто очаровательная, а окружающий её Рождественский городок такой уютный, стимулирует позитивный настрой. Очень красиво!»

Ассортимент праздничных сувениров и подарков в Рождественском городке действительно способен вскружить голову.

Дарюс, занимающийся вместе с семьёй изготовлением уникальных украшений из экзотических материалов (секвойи, эвкалипта, бамбука, бука и уксусного дерева), рассказывает, что каждое его изделие определённого цвета и формы имеет своё значение и может стать эксклюзивным подарком.

В домике, где торгуют мужскими аксессуарами, вам предложат галстуки-бабочки и шейные платки всевозможных форм и расцветок, декорированные различными материалами запонки, изысканные галстуки и даже галстуки-бабочки из пластика, созданные на 3D-принтере.

Впервые посетителей Рождественского городка на Кафедральной площади встречает домик, предлагающий коллекцию столь ценимых зарубежными гостями гобеленов с рождественскими мотивами: скатерти, салфетки, столовые дорожки, фартуки, подушки.

Nuotrauka vilnius.lt/ Saulius Žiūra

Поделиться добротой приглашает домик, принадлежащий действующим в Вильнюсе организациям инвалидов, в котором торгуют рождественскими сувенирами ручной работы, при этом вырученные от продажи средства планируется использовать на поддержку различных мер по обеспечению занятости лиц с ограниченными возможностями.

Вас приглашают и ждут: рождественские игрушки и детали интерьера, деревянные и стеклянные щелкунчики, украшения и сувениры из янтаря, свечи ручной работы, восковые и резиновые печати, авторские украшения и аксессуары из керамики, декорированный вручную костяной фарфор, праздничные декорации и композиции из пихты, текстильные куклы, развивающие деревянные игрушки и многие другие замечательные подарки.

Здесь в воздухе витает особая магия Рождественского городка, привлекающая необычными ароматами приправ и выпечки.

Остановиться и попробовать их манят тёплые, с пылу с жару, традиционные пирожки из Трансильвании – курты. А к ним в придачу напиток из белого или чёрного шоколада, горячее вино, клюквенный кисель или ароматный малиновый чай с мёдом.

Голова идёт кругом от широкого выбора ручной работы леденцов самых разнообразных форм, приготовленных истинными мастерами традиционных пряников с запахом корицы и гвоздики, имбирного печенья.

«Детей привлекают красочные глазурованные пряники, родителям, бабушкам и дедушкам больше по сердцу именные пряники, а зарубежные гости выбирают имбирное печенье с литовскими акцентами», – поделилась наблюдениями продавец домика «Meduolių šalis» (рус. Страна пряников).

Настоящий оазис радости – домик, предлагающий краснобокие глазурованные яблочки и различные фрукты в шоколаде: виноград, мандарины, клубнику, бананы, ананасы и даже острый перец чили. В этом году обязательно стоит попробовать новинку – яблоки в карамельной глазури.

Городок пахнет горячими пончиками, голландскими вафлями с 7 различными вкусами, горячим мороженным 4 сортов, кофе, а также лакомствами из более чем 20 сортов яблочного сыра с коноплёй или ревенем. Сырный адвент-календарь – новинка нынешнего года.

Атрибут каждой рождественской ярмарки – жареные каштаны, традиционное лакомство родом из Италии.

Nuotrauka vilnius.lt/ Saulius Žiūra

Тем, кто долго задержится на ярмарке, помогут согреться разнообразные горячие напитки: рождественские и травяные чаи, фруктовый кисель, горячий сидр и вино, какао, горячий шоколад, кофе, а также желудевый, одуванчиковый или морковный кофейный напиток, приготовленный в соответствии со старинными традициями.

«Кофейные деревья в Литве не растут, поэтому наши предки использовали корни и семена местных растений, их которых, после обжарки, готовили оздоровительные напитки, обладавшие исключительными свойствами», – рассказывает знаток литовских чаёв Лайсве.

До Святого Рождества осталось меньше двух недель. Так когда же, если не сейчас, стоит посетить Рождественские городки в Вильнюсе?

Подробная информация о времени работы Рождественского городка:

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