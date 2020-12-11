Рождественский городок переселился в виртуальное пространство

До Рождества осталось совсем немного времени, а значит самое время отправиться за подарками, при том не выходя из дома. В электронном Рождественском городке Вильнюса уже открыты почти 200 магазинов, готовых выполнить самые разнообразные рождественские желания.
Ну а какой же Рождественский городок без елки?! Увидеть ее помогут современные 3D технологии. Ведь во время виртуального тура можно не только погулять вокруг уже получившей титул самой красивой в Европе рождественской ели на Кафедральной площади столицы, но и полюбоваться не менее впечатляющей внутренней частью инсталляции. Электронный Рождественский городок и виртуальный тур ждут вас на веб-сайте www.kaledossostineje.lt.
Для участников проекта из разных уголков Литвы создано удобное пространство, в котором начиная с 1 декабря они могут представить все то, что с любовью создавалось на протяжении целого года специально для праздничного сезона. На красочном веб-сайте крупнейшего в Балтийском регионе электронного Рождественского городка, как и было принято на традиционной рождественской ярмарке, самыми первыми посетителей встречают семь особых рождественских домиков, которые раньше окружали рождественскую ель. Они помогут выбрать подарки в зависимости от ваших предпочтений.
В электронном Рождественском городке вас ждут почти 200 разных ремесленников, предпринимателей, земледельцев, художников и авторов, предлагающих в своих электронных магазинах нарядные, теплые, сладкие, изысканные, ароматные, интересные и удивительные подарки на любой вкус.
Разнообразие предложений действительно радует: бижутерия ручной работы из шелка, керамики, янтаря и натуральных камней, авторские ювелирные изделия из золота и серебра, традиционные рождественские венки с ароматами праздника, индивидуальные елочные игрушки, связанные вручную носки с узорами, украшенные мехом войлочные пальто, пахнущие карамелью леденцы и пряники, торты, варенье и мед, изысканные приправы и экзотические сушеные сверчки, ароматические свечи, масла, натуральные косметические средства, игры и мозаики для детей и, наконец, объект охоты для музыкальных гурманов – инструменты и виниловые грампластинки. А еще изобилие уникальных изделий из керамики, дерева, текстиля, бумаги и фарфора.
И, разумеется, каждый посетитель электронного Рождественского городка будет здесь желанным гостем, которому гарантированы теплый прием и безопасное обслуживание.
Электронный Рождественский городок уже ждет вас и будет работать до самого окончания праздничного сезона 7 января 2021 г.
Оставайтесь дома, берегите себя и окружающих, встречайте Рождество здоровыми!
Информация «ЛК», vilnius.lt