Рождественский городок переселился в виртуальное пространство

Фото pixabay.com

До Рождества осталось совсем немного времени, а значит самое время отправиться за подарками, при том не выходя из дома. В электронном Рождественском городке Вильнюса уже открыты почти 200 магазинов, готовых выполнить самые разнообразные рождественские желания.

Ну а какой же Рождественский городок без елки?! Увидеть ее помогут современные 3D технологии. Ведь во время виртуального тура можно не только погулять вокруг уже получившей титул самой красивой в Европе рождественской ели на Кафедральной площади столицы, но и полюбоваться не менее впечатляющей внутренней частью инсталляции. Электронный Рождественский городок и виртуальный тур ждут вас на веб-сайте www.kaledossostineje.lt.

Для участников проекта из разных уголков Литвы создано удобное пространство, в котором начиная с 1 декабря они могут представить все то, что с любовью создавалось на протяжении целого года специально для праздничного сезона. На красочном веб-сайте крупнейшего в Балтийском регионе электронного Рождественского городка, как и было принято на традиционной рождественской ярмарке, самыми первыми посетителей встречают семь особых рождественских домиков, которые раньше окружали рождественскую ель. Они помогут выбрать подарки в зависимости от ваших предпочтений.