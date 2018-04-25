Рождественское послание Митрополита Виленского и Литовского Иннокентия пастырям, монашествующим и всем чадам Православной Церкви в Литве

Но те, кто ждал прихода Спасителя и верил в Него, встали на путь духовного преображения и единения с Богом, ибо Христос дает каждому возможность примириться с Богом и преобразиться, а произойдет ли это — личный выбор каждого из нас. Господь спасает тех, кто сам хочет спастись.

Воцарились ли на земле любовь, мир и взаимопонимание между людьми, когда Рожденный превыше небес снизошел к нам? Нет. Люди по-прежнему враждовали друг с другом, богатые унижали неимущих, сытые не делились с голодными. И только потому, что не пошли за Христом, не пустили Его в свое сердце. Как тогда это было, так и сегодня. Мы хотим благополучия и достатка, но сами не умеем жертвовать. Мы требуем милости к себе, а сами не милосердны, не всегда способны прощать. Не Бог сеет вражду и начинает войны. Бог не может дать мир, когда сам человек, ведя греховную жизнь, враждует с Богом и не примирился с Ним. А Господь по-прежнему, с великим долготерпением призывает всех нас к покаянию, к созиданию мира между собой, к милосердию, великодушию и христианской любви! О, если бы нам исполнять все то, что так угодно Богу, – это стало бы самым лучшим подарком новорожденному Богомладенцу.

В эти святые рождественские дни будем стремиться принести в дар Христу наши горячие молитвы, наши добрые дела христианской благотворительности и милосердия, свидетельствующие о нашей верности Богу и намерении служить Ему, о нашей любви к своим ближним. Мы открываем двери для Христа, когда бескорыстно творим добро ближним и дальним. Пусть дела милосердия станут свидетельством нашей искренней веры, надежды и любви к Богу, свидетельством нашего твердого шествия за Христом Спасителем.

По милости Божией мы прожили еще один год нашей жизни. Каждое Рождество мы подводим итоги ушедшего года, благодарим Спасителя за все Его бесчисленные благодеяния. Год прошедший принес нам много духовной радости и памятных событий, среди которых прежде всего хочется отметить, что по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода нашей Церкви был установлен день памяти всех святых земли Литовской, который мы будем впервые торжественно отмечать в этом году 26-27 июля. Вси Святии земли Литовской, молите Бога о нас, помогайте нам! – скажем все в едином душевном порыве.

А сегодня, в этот светлый день Рождества Христова, примите, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, жители страны нашей, мои самые теплые поздравления и благопожелания с этим великим праздником и наступившим Новолетием! Молитвенно желаю духовной радости вам, вашим родным и близким! Благодать и милость Божия да пребудут со всеми вами! Пусть Господь хранит нашу Церковь, нашу епархию, наши большие и малые приходы, всю землю Литовскую, всех людей, живущих на ней. Да пребудет со всеми вами помощь и заступничество Божией Матери и всех святых! Аминь.