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Рождественское поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Фото lrp.lt

Дорогие соотечественники!

В этот особенный день так хочется поговорить с каждым, с тем, кто находится в теплом кругу своей семьи и кто остался один, с решительным и печальным, а, может быть, уставшим, с молодым и старым, сильным и больным.

Свет Рождества настолько велик, что помогает яснее увидеть те вещи, которых мы не замечаем и не ценим в повседневной жизни. В лучах этого света начинаешь лучше понимать, как прекрасна жизнь, как легко улыбнуться другому человеку и получить улыбку в ответ, как приятно протянуть руку помощи незнакомцу и услышать от него просто «спасибо».

Сегодня как никогда хочется, чтобы не было одиноких людей. Я обращаюсь к тем, кто сегодня вечером сидит за праздничным столом в одиночестве. Вы не одиноки, если вы думаете о других, а они – о вас.

Уютного вам вечера перед Рождеством и радостного рождественского утра! Пусть это даст нам силы решительно открыть двери в 2021-й, в котором будет больше согласия, любви, добрых вестей и взаимного доверия.

Дорогие!

В каком бы уголке мира или Литвы вы ни сталкивались с жизненными трудностями или встречали эти праздники, желаем вам неиссякаемой стойкости, твердости духа и сил расти вместе с народом.

Поможем нашему государству расправить крылья, ведь каждый из нас может выбрать сострадание, тепло, добро, любовь и свет! Мы желаем вам рождественского чуда! Будем счастливы вместе!

Гитанас Науседа, Президент Литовской Республики

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