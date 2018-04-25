Столица приглашает на фестиваль «Рождество в Вильнюсе»

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

2019-11-30 — 2020-01-07

«Рождество в Вильнюсе» является самым крупным, ярким и наиболее посещаемым фестивалем столицы Литвы. Это пять незабываемых недель зимних праздников в столице, где многообразие праздничных мероприятий и приятных рождественских сюрпризов превращает Вильнюс в настоящую столицу Рождества.

Рождественские городки на Кафедральной и Ратушной площадях, создающие исключительнo праздничное настроение и предлагающие восхитительные товары, каждый год привлекают более миллиона гостей из-за рубежа и со всей Литвы.

Особой традицией зимних праздников в Вильнюсе являются Рождественский паровозик, который очень нравится детям, и уникальная рождественская сказка в формате 3D-проекций, которая по вечерам 25–29 декабря демонстрирует свои яркие цвета на большой внешней стене Кафедрального собора.

В новогодний вечер жители Вильнюса и гости столицы, заполнившие Кафедральную площадь, радостно встречают Новый год и наблюдают красочные праздничные фейерверки.

6 января об окончании «Рождества в Вильнюсе» возвещает традиционное театрализованное шествие «Три короля».

Рождественский фестиваль каждый год приятно удивляет жителей Вильнюса и гостей города новыми идеями и впечатляющими праздничными мероприятиями. Приезжайте и станьте частью фестиваля «Рождество в Вильнюсе»!

ПРОГРАММА РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Церемония зажжения огней на Рождественской елке

Ратушная площадь

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

30 ноября 2019 г., 17.00

Веселье у елки на Ратушной площади начнется в 17.00. Жителей и гостей города ждет веселый концерт, а также традиционно на разных языках мира их поздравят представители посольств, участвующих в Международной рождественской благотворительной ярмарке.

Кафедральная площадь

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

30 ноября 2019 г., 19.00

С нетерпением будем ждать мгновения, когда засверкает огнями главная Рождественская елка Литвы – она провозгласит начало зимних праздников и разных мероприятий в «Рождественской столице 2019». На сцене под яркой Рождественской елкой отличное настроение будет дарить команда самых известных литовских исполнителей.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПАРОВОЗИК

Улицы Старого города Вильнюса

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

30 ноября 2019 г. — 7 января 2020 г.

Красочный Рождественский паровозик пригласит всех вернуться в детство, даря волшебное получасовое путешествие по столице. Сесть в поезд можно на его главной остановке напротив Кафедрального собора, рядом со сквером Одминю, по адресу ул. Швянтараге, 1. Войти или выйти можно будет и на промежуточных остановках – Рождественский городок (на Кафедральной площади) и Ратуша (на Ратушной площади). Приобрести билеты можно будет только в поезде. Цена билета – 2,00 евро.

Время работы:

I–VII 11.00–20.40

24 декабря 11.00–20.20 (последняя поездка 19.20)

25–26 декабря 11.00–20.40 (последняя поездка 20.15)

31 декабря 11.00–20.20 (последняя поездка 19.35)

1 января 13.00–20.40 (последняя поездка 19.20)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДOК

Кафедральная площадь

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

30 ноября 2019 г. — 7 января 2020 г.

В самом сердце Вильнюса, на Кафедральной площади, в изящном сверкающем елочном кружеве Рождественский городок будет манить праздничными вкусами и уникальным ассортиментом подарков, приглашая вас окунуться в праздничную суету. Это место, которое просто дышит особенным настроением, где расположатся празднично украшенные деревянные домики, каждый из которых предложит что-то совершенно исключительное.

Время работы:

I 12.00–21.00

II–IV 11.00–21.00

V–VI 11.00–22.30

VII 11.00–21.00

24 декабря 11.00–18.00

25 декабря 12.00–22.00

26 декабря 12.00–22.00

31 декабря 12.00–00.00

Ратушная площадь

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

30 ноября 2019 г. — 7 января 2020 г.

На просторах расположившегося рядом со стильной Рождественской елкой и по-праздничному сияющего Рождественского городка будет царить парад необычных рождественских сюрпризов и подарков. Рождественский городок пригласит заглянуть в гости, приятно провести время, согреться, полакомиться вкусностями и заранее позаботиться о подарках на Рождество.

Время работы:

I 12.00–20.00

II–IV 11.00–21.00

V–VI 11.00–22.00

VII 11.00–20.00

24 декабря 11.00–16.00

25 декабря 12.00–21.00

26 декабря 12.00–21.00

31 декабря 12.00–00.00

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Вильнюсская ратуша

30 ноября 2019 г. в 12.00–18.00

30 ноября представители действующих в Литве посольств иностранных государств приглашают всех в Вильнюсскую ратушу на 17-ю Международную рождественскую благотворительную ярмарку, где можно будет приобрести различные поделки, украшения, сладости и сувениры, сделанные руками жен послов, работников посольств и представителей общественных организаций. Собранные во время ярмарки средства будут пожертвованы тем людям в Литве, кого судьба обошла стороной. Подробная информация: www.iccb.lt

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЕД МОРОЗ!»

Кафедральная площадь

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

7 декабря 2019 г. в 14.00

Деды Морозы, которые приедут в столицу из разных регионов Литвы, расскажут об общих традициях в своих краях, научат играть в самые веселые игры и поделятся подарками.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАТОК

Площадь Лукишкю

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

6 декабря 2019 г. — 8 марта 2020 г.

Искусственный Рождественский каток на площади Лукишкю откроется для жителей и гостей Вильнюса 6 декабря 2019 г. и будет работать до 8 марта 2020 г. Рождественский каток будет работать ежедневно. В будние дни на катке будут проходить уроки катания на коньках, хоккея и керлинга.

С понедельника по пятницу (кроме праздничных дней) с 11.00 до 22.00.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗAБЕГ

Площадь Винцо Кудиркос

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

15 декабря 2019 г.

Аптека Eurovaistinė приглашает вас присоединиться к самому веселому в Литве, уже 44-му рождественскому забегу! Взрослые могут пробежать дистанцию в 12,6 или 3 км, а маленькие участники могут соревноваться в «Забеге гномиков» и преодолеть расстояние в 200 метров. Приглашаем к участию – бежим вместе с нами по праздничным вильнюсским улицам! Подробная информация: www.kaledinisbegimas.lt

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА – СКВЕР ДИЗАЙНА

Площадь Винцо Кудиркос

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

17–22 декабря 2019 г.

Посетители Рождественского сквера дизайна смогут приобрести оригинальные рождественские подарки себе и своим близким, а также познакомиться и пообщаться с их авторами, узнать истории и тонкости создания произведений.

Время работы:

17–22 декабря 10.00–20.00

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ MECCA

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Вильнюсский Кафедральный собор

24 декабря 2019 г. в 21.00

После уютного рождественского ужина приглашаем вильнюсцев и гостей города испытать на себе настоящее волшебство Мессы Пастушков, которая начнется с освящения Вертепа на Кафедральной площади.

ЛАЗЕРНOE 3D ШOУ– СКАЗКА «Снежная королева»

Кафедральная площадь

Фото BFL/Греты Скарайтене

25–29 декабря 2019 г.

Рождественская 3D-сказка стала совершенно особенным событием и традицией, которую с нетерпением ожидают в Вильнюсе. Рассказывая специально для этих праздников созданную в проекции 3D впечатляющую сказку «Снежная королева», большая стена вильнюсского Кафедрального собора засияет самыми яркими красками.

17.05–17.20

18.15–18.30

20.05–20.20

20.45–21.00

Только раз в год магия станет явной и со всей силой околдует Вильнюс. Приходите и станьте частью Рождественской сказки в столице!

НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК

Кафедральная площадь

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

31 декабря 2019 г.

31 декабря, прямо перед полуночью, Вильнюсское городское самоуправление пригласит всех жителей и гостей города вместе встретить Новый 2020 год.

ШECTBИE «ТРИ КОРОЛЯ»

Старый город Вильнюса

Фото BFL/Томаса Урбелениса

6 января 2020 г. в 16.30

Традиционное шествие «Три короля» – кульминация праздников – ждет вас 6 января! Торжественная процессия тронется от Святых Ворот (Аушрос Вартай) и пройдет до Кафедрального собора. Трехметровые фигуры волхвов Каспара, Мельхиора и Балтазара в сопровождении своей свиты пожелают всем урожайного и успешного года.

ПРАЗДНИК ПРАВОСЛАВНОГО РОЖДЕСТВА

Кафедральная площадь

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

7 января 2020 г. в 16.00

На традиционном празднике в многонациональном и многоконфессиональном городе дети и взрослые смогут послушать Рождественское поздравление представителя Православной церкви, а также увидеть театрализованное представление и праздничный концерт. Подробная информация: kaledossostineje.lt