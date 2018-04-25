Столица приглашает на фестиваль «Рождество в Вильнюсе»

2019-11-30 — 2020-01-07
«Рождество в Вильнюсе» является самым крупным, ярким и наиболее посещаемым фестивалем столицы Литвы. Это пять незабываемых недель зимних праздников в столице, где многообразие праздничных мероприятий и приятных рождественских сюрпризов превращает Вильнюс в настоящую столицу Рождества.
Рождественские городки на Кафедральной и Ратушной площадях, создающие исключительнo праздничное настроение и предлагающие восхитительные товары, каждый год привлекают более миллиона гостей из-за рубежа и со всей Литвы.
Особой традицией зимних праздников в Вильнюсе являются Рождественский паровозик, который очень нравится детям, и уникальная рождественская сказка в формате 3D-проекций, которая по вечерам 25–29 декабря демонстрирует свои яркие цвета на большой внешней стене Кафедрального собора.
В новогодний вечер жители Вильнюса и гости столицы, заполнившие Кафедральную площадь, радостно встречают Новый год и наблюдают красочные праздничные фейерверки.
6 января об окончании «Рождества в Вильнюсе» возвещает традиционное театрализованное шествие «Три короля».
Рождественский фестиваль каждый год приятно удивляет жителей Вильнюса и гостей города новыми идеями и впечатляющими праздничными мероприятиями. Приезжайте и станьте частью фестиваля «Рождество в Вильнюсе»!
ПРОГРАММА РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Церемония зажжения огней на Рождественской елке
Ратушная площадь
30 ноября 2019 г., 17.00
Веселье у елки на Ратушной площади начнется в 17.00. Жителей и гостей города ждет веселый концерт, а также традиционно на разных языках мира их поздравят представители посольств, участвующих в Международной рождественской благотворительной ярмарке.
Кафедральная площадь
30 ноября 2019 г., 19.00
С нетерпением будем ждать мгновения, когда засверкает огнями главная Рождественская елка Литвы – она провозгласит начало зимних праздников и разных мероприятий в «Рождественской столице 2019». На сцене под яркой Рождественской елкой отличное настроение будет дарить команда самых известных литовских исполнителей.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПАРОВОЗИК
Улицы Старого города Вильнюса
30 ноября 2019 г. — 7 января 2020 г.
Красочный Рождественский паровозик пригласит всех вернуться в детство, даря волшебное получасовое путешествие по столице. Сесть в поезд можно на его главной остановке напротив Кафедрального собора, рядом со сквером Одминю, по адресу ул. Швянтараге, 1. Войти или выйти можно будет и на промежуточных остановках – Рождественский городок (на Кафедральной площади) и Ратуша (на Ратушной площади). Приобрести билеты можно будет только в поезде. Цена билета – 2,00 евро.
Время работы:
I–VII 11.00–20.40
24 декабря 11.00–20.20 (последняя поездка 19.20)
25–26 декабря 11.00–20.40 (последняя поездка 20.15)
31 декабря 11.00–20.20 (последняя поездка 19.35)
1 января 13.00–20.40 (последняя поездка 19.20)
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДOК
Кафедральная площадь
30 ноября 2019 г. — 7 января 2020 г.
В самом сердце Вильнюса, на Кафедральной площади, в изящном сверкающем елочном кружеве Рождественский городок будет манить праздничными вкусами и уникальным ассортиментом подарков, приглашая вас окунуться в праздничную суету. Это место, которое просто дышит особенным настроением, где расположатся празднично украшенные деревянные домики, каждый из которых предложит что-то совершенно исключительное.
Время работы:
I 12.00–21.00
II–IV 11.00–21.00
V–VI 11.00–22.30
VII 11.00–21.00
24 декабря 11.00–18.00
25 декабря 12.00–22.00
26 декабря 12.00–22.00
31 декабря 12.00–00.00
Ратушная площадь
30 ноября 2019 г. — 7 января 2020 г.
На просторах расположившегося рядом со стильной Рождественской елкой и по-праздничному сияющего Рождественского городка будет царить парад необычных рождественских сюрпризов и подарков. Рождественский городок пригласит заглянуть в гости, приятно провести время, согреться, полакомиться вкусностями и заранее позаботиться о подарках на Рождество.
Время работы:
I 12.00–20.00
II–IV 11.00–21.00
V–VI 11.00–22.00
VII 11.00–20.00
24 декабря 11.00–16.00
25 декабря 12.00–21.00
26 декабря 12.00–21.00
31 декабря 12.00–00.00
МЕЖДУНАРОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
Вильнюсская ратуша
30 ноября 2019 г. в 12.00–18.00
30 ноября представители действующих в Литве посольств иностранных государств приглашают всех в Вильнюсскую ратушу на 17-ю Международную рождественскую благотворительную ярмарку, где можно будет приобрести различные поделки, украшения, сладости и сувениры, сделанные руками жен послов, работников посольств и представителей общественных организаций. Собранные во время ярмарки средства будут пожертвованы тем людям в Литве, кого судьба обошла стороной. Подробная информация: www.iccb.lt
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЕД МОРОЗ!»
Кафедральная площадь
7 декабря 2019 г. в 14.00
Деды Морозы, которые приедут в столицу из разных регионов Литвы, расскажут об общих традициях в своих краях, научат играть в самые веселые игры и поделятся подарками.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАТОК
Площадь Лукишкю
6 декабря 2019 г. — 8 марта 2020 г.
Искусственный Рождественский каток на площади Лукишкю откроется для жителей и гостей Вильнюса 6 декабря 2019 г. и будет работать до 8 марта 2020 г. Рождественский каток будет работать ежедневно. В будние дни на катке будут проходить уроки катания на коньках, хоккея и керлинга.
С понедельника по пятницу (кроме праздничных дней) с 11.00 до 22.00.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗAБЕГ
Площадь Винцо Кудиркос
15 декабря 2019 г.
Аптека Eurovaistinė приглашает вас присоединиться к самому веселому в Литве, уже 44-му рождественскому забегу! Взрослые могут пробежать дистанцию в 12,6 или 3 км, а маленькие участники могут соревноваться в «Забеге гномиков» и преодолеть расстояние в 200 метров. Приглашаем к участию – бежим вместе с нами по праздничным вильнюсским улицам! Подробная информация: www.kaledinisbegimas.lt
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА – СКВЕР ДИЗАЙНА
Площадь Винцо Кудиркос
17–22 декабря 2019 г.
Посетители Рождественского сквера дизайна смогут приобрести оригинальные рождественские подарки себе и своим близким, а также познакомиться и пообщаться с их авторами, узнать истории и тонкости создания произведений.
Время работы:
17–22 декабря 10.00–20.00
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ MECCA
Вильнюсский Кафедральный собор
24 декабря 2019 г. в 21.00
После уютного рождественского ужина приглашаем вильнюсцев и гостей города испытать на себе настоящее волшебство Мессы Пастушков, которая начнется с освящения Вертепа на Кафедральной площади.
ЛАЗЕРНOE 3D ШOУ– СКАЗКА «Снежная королева»
Кафедральная площадь
25–29 декабря 2019 г.
Рождественская 3D-сказка стала совершенно особенным событием и традицией, которую с нетерпением ожидают в Вильнюсе. Рассказывая специально для этих праздников созданную в проекции 3D впечатляющую сказку «Снежная королева», большая стена вильнюсского Кафедрального собора засияет самыми яркими красками.
17.05–17.20
18.15–18.30
20.05–20.20
20.45–21.00
Только раз в год магия станет явной и со всей силой околдует Вильнюс. Приходите и станьте частью Рождественской сказки в столице!
НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК
Кафедральная площадь
31 декабря 2019 г.
31 декабря, прямо перед полуночью, Вильнюсское городское самоуправление пригласит всех жителей и гостей города вместе встретить Новый 2020 год.
ШECTBИE «ТРИ КОРОЛЯ»
Старый город Вильнюса
6 января 2020 г. в 16.30
Традиционное шествие «Три короля» – кульминация праздников – ждет вас 6 января! Торжественная процессия тронется от Святых Ворот (Аушрос Вартай) и пройдет до Кафедрального собора. Трехметровые фигуры волхвов Каспара, Мельхиора и Балтазара в сопровождении своей свиты пожелают всем урожайного и успешного года.
ПРАЗДНИК ПРАВОСЛАВНОГО РОЖДЕСТВА
Кафедральная площадь
7 января 2020 г. в 16.00
На традиционном празднике в многонациональном и многоконфессиональном городе дети и взрослые смогут послушать Рождественское поздравление представителя Православной церкви, а также увидеть театрализованное представление и праздничный концерт. Подробная информация: kaledossostineje.lt
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