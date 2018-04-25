Рождество Богородицы. Курская-Коренная икона

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Осень наступила. Правда, еще не все цветы высохли, а кусты пока еще не голые и глядят вполне жизнерадостно. Однако осень. И по старому, и по новому стилю. А с ней пришел новый год, новый год по церковному календарю. Его называют новолетием. Но это радостное событие произошло еще на прошлой неделе, о чем я вас уведомил.

Новолетие в свою очередь всегда дарит нам замечательный праздник – Рождество Богородицы (8/21 сентября). Обратили, наверное, внимание, что начинается год Рождеством, а заканчивается Успением Божьей Матери. Символично, не правда ли?

Сведений об этом двунадесятом, одном из 12 главных праздников, вы в Четвероевангелии не найдете. Для этого надо обратиться к другому евангелию, которое не вошло в Новый Завет, к евангелию от Иакова. Установлен праздник этот в первые века христианства, веку к четвертому.

Предание рассказывает о том, что родители Девы Марии праведные Иоаким и Анна жили в городке Назарете, в Галилее. Долго у них не было детей. А у евреев бездетные супруги всегда были объектом насмешек и подозрений. Не дает Бог детей, значит, не заслужили, значит, грешники. Дело дошло до того, что у Иоакима даже не приняли традиционную жертву на праздник. В глубоком горе удалился старец, а было ему уже за семьдесят, в уединенное место и стал там молиться. Обратите внимание, не роптал, не потерял надежды, а со смирением просил Бога, чтобы Тот даровал им дитя.

Анна, узнав о происшествии с жертвой, залилась слезами и тоже начала, уже в который раз, просить Господа о милосердии. Вот как поэтично описывает неизвестный автор ее молитву: «Я не могу сравниться с птицами небесными, потому что птицы плодовиты перед Тобою, Господи. Не могу сравниться с тварями земными — они плодовиты. Я не могу сравниться с морем, ибо оно полно рыбами, ни с землей, которая дает плоды и благословляет Господа».

И является Иоакиму и Анне архангел Гавриил, тот самый, в чьи обязанности входит приносить от Господа особо важные вести, и сообщает им, что родится у них дочь Мария, через Которую весь мир получит спасение. И вот проходит девять месяцев, и появляется на свет дитя, которое вымаливали не одно десятилетие старики. И с этим чудным рождением начинается новая эра, начинается наше спасение, сделан первый шаг к тому, чтобы Бог пришел на землю в человеческом образе. Потому-то и называют в церковных песнопениях Пресвятую Деву «Небесной Дверью, вводящей Христа во вселенную для спасения наших душ».

Через несколько лет умирает Иоаким в возрасте восьмидесяти лет, а еще через два года – Анна. Ей к тому времени исполнилось семьдесят.

Очень интересна икона этого праздника. Есть много ее вариантов, с различными деталями. Сразу несколько событий происходят на иконе. Тут и девушки, несущие подарки роженице, и повитуха, обмывающая Пресвятую Деву. Где-то наверху заглядывающий в окошко взволнованный Иоаким. Глядя на него, сразу вспоминаешь радостных и немного ошалевших папаш под окнами роддома. Икону Рождества Богородицы от других праздничных икон отличает то, что здесь всегда много очень земных, интимных деталей. Например, служанка, которая пробует воду в купели, не горячая ли. Или подросток, качающий люльку с малюткой. Мы как бы попадаем в дом праведных Иоакима и Анны и становимся свидетелями этого чуда, небесного и такого земного. В многофигурных иконах главное событие обычно всегда изображено в центре. На этом же образе лежащая на ложе Анна с только что родившейся Марией всегда смещена немного в сторону. Это не ошибка иконописцев, просто таким образом мастера показывают смирение и скромность Анны и Самой Божьей Матери.

Этот праздник всегда очень любили на Руси. Его почитали как день матери, и было принято всю неделю (а именно столько продолжается этот праздник) ходить в гости к матери жены, а детей отправляли гостить к бабушкам и дедушкам.

На Рождество Богородицы встают в памяти несколько Ее икон. Самая известная среди них, пожалуй, Курская-Коренная. Есть чудотворные иконы защитницы, есть целительницы, есть пленницы. А Курскую можно назвать иконой-странницей. Убедитесь в этом сами.

8 сентября 1295 года в 30 км от Курска в глухом лесу один охотник нашел на корнях старого вяза лежащую ниц икону. Это было «Знамение» — Божья Матерь с молитвенно поднятыми руками. И как только охотник поднял образ, с этого места забил источник. Увидев такое чудо, охотник с товарищами сразу же сделали небольшую часовенку, благо стройматериалов было предостаточно. В соседнем городе Рыльске построили для образа церковь и перенесли образ туда. Но несколько раз икона исчезала, а находили ее на старом месте. В конце концов оставили образ в покое, там, где она была найдена. К этому месту стали стекаться богомольцы. Людям было о чем просить Богородицу – Курская земля была разорена татарами. Около иконы постоянно находился священник Боголюб.

Но в 1383 году вновь прошлись лихие татары по этим местам. Добрались до Боголюба с иконой. Сожгли часовенку, разрубили образ, а священника увели в плен. Через некоторое время он все-таки смог вернуться – выкупили добрые люди. Нашел разрубленную икону, сложил половинки, и – она срослась. Только трещина, как шрам, была видна.

В конце XVI века привезли Коренную в Москву, показать царю Федору. Тут ее богато украсили, пустив по периметру образы библейских пророков, предсказавших появление Богородицы. С тех пор этих пророков всегда изображают на Курской иконе, чтобы не путать ее с новгородским «Знамением». В это же время был основан у источника монастырь, Коренная Пустынь.

Чтобы спасти образ от крымских татар, перенесли его в Курск. В Смутное время побывала она у Димитрия Самозванца. Потом опять вернулась на родину. Уж очень хотелось и монахам «пустынки, что на корню», и курянам иметь икону-странницу у себя. И было установлено с 1618 года торжественно с крестным ходом переносить ее в начале лета в монастырь, а в сентябре возвращать в кафедральный собор в Курск. Традиция эта, прекратившаяся после событий 1917 года, теперь возобновлена.

Побывала Коренная и на Куликовом поле, и у Кутузова. Со всей России собирала к себе больных и обиженных, лечила и утешала. Вылечила Богородица своей иконой и будущего Серафима Саровского.

Но 3 марта 1898 года был совершен против иконы террористический акт. Подложили бомбу с часовым механизмом. Около 2 часов ночи она взорвалась. Пострадал храм, а икона осталась невредимой, только стекло раскололось.

1 марта 1920 года икону вывезли из России через Константинополь в Салоники, но 14 сентября того же 1920 года она опять по просьбе главнокомандующего генерала Врангеля возвратилась в Россию для ободрения горстки воинов-патриотов. 29 октября она с остатками Белой армии и гражданским населением покинула Русскую землю.

25 лет пробыла икона в Югославии, после войны – в Германии, потом – в США. В 60-е годы путешествовала по Южной Америке, Австралии, Европе. А в 1989 году Курску был подарен список с этого образа Заграничной Русской Церковью.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

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