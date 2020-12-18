Фото vilnius.lt/Ado Vasiliausko nuotr

Мэрия Вильнюса объявила конкурс «Зажги Рождество на балконе». Проект стартовал с балкона одного из домов в Старом городе, с которого по светящимся зеленым веткам спускается экзотическое животное.

Желающим принять участие в конкурсе надо до 20 декабря украсить свой балкон, террасу, окно или двор к Рождеству и зарегистрировать его на страничке govilnius.lt/kaledos-balkonuose. Затем с помощью дрона ваше творение будет сфотографировано, и фото попадет на страничку kaledosbalkonuose.lt.

В канун Нового года определится главный победитель, который получит в награду ночевку на двоих в больших апартаментах одной из гостиниц Старого города с завтраком на балконе.

Информация «ЛК», vilnius.lt