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Общество

Рождество: оптимистические ожидания

  • Фото www.pixabay.com

Традиция собираться всей семьей на Рождество объединяет христиан со всего света уже более двух тысячелетий. Известна примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Согласно исследованиям, проведенным по заказу финансового института Swedbank,  нынешние новогодние праздники будут более богатыми и изобретательными.

Растут траты жителей на эти праздники. Большая часть опрошенных (24%) готова потратить от 11 до 20 евро за подарок в этом году. Согласно опросу, жители обычно планируют потратить от 51 до 100 евро на приготовление рождественского стола.

«Каждый третий опрошенный (36 процентов) в этом году планирует купить рождественские подарки в интернет-магазинах. Торговые центры остаются самым популярным местом для праздничных покупок, причем 70 процентов опрошенных ищут подарки»,  — комментирует руководитель Финансового института Swedbank  Юрате Цвиликене.

24% респондентов считают рынок или ярмарку подходящим местом для приобретения подарков. Самодельные подарки планируют готовить 6 проц. опрошенных. Столько же респондентов планируют обойтись без подарков.

Согласно результатам опроса, самым желанным подарком в Литве являются деньги или подарочный сертификат магазина. Об этом сказали 26 проц. опрошенных. 22 проц. в числе желаемых подарков назвали парфюмерию и косметику.

«Рождество становится все более «электронным»- вдвое с 2016 года (до 18 процентов) увеличилось количество желающих получить «умное» электронное устройство на Рождество. Столько же жителей хотели бы получить в подарок путешествие или ваучер скидок», — отмечает Ю. Цвиликене.

Кухонная или бытовая техника и автомобильные принадлежности являются одними из наименее желанных подарков для жителей. Значительное число респондентов (18%) сказали, что не хотят  получать материальных  или каких-либо других подарков вообще.

Согласно исследованию, число тех, кто не копит на рождественские подарки и поздравления, по сравнению с  2016 годом увеличилось — более половины (54%) опрошенных говорят, что не копят на праздники.

Согласно исследованию, за два-три месяца до праздников  откладывают деньги 10% опрошенных, 17% респондентов начинали копить за месяц до праздников.

Не стоит забывать, что вашим друзьям  и близким важна не стоимость  подарка, но проявление теплоты и внимания в эти рождественские дни.

Представитель банка отмечает, что в предпраздничные дни активизируется интернет-мошенничество, поэтому надо быть особенно внимательными, не попадаться на удочку скидок и низких цен. Приобретать товары рекомендуется только в уже известных интернет-магазинах, при этом убедитесь, что у вас достаточно времени для отправки и доставки товара.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                     

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