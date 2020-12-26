Рождество в год пандемии

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Залиты иллюминацией европейские города, но жизнь и настроения жителей подчинены не подготовке к праздникам, а сражению с пандемией. Не стала исключением и литовская столица.

Рождественская елка в знак солидарности с жителями проведет праздники в условиях карантина: появились ограждения, а елка перебралась в интернет, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии. На Рождество и Новый год не планируйте никаких поездок на Кафедральную площадь.

Вильнюсский муниципалитет решил огородить большее пространство около елки. Кроме того, не будет праздничных фейерверков. «Мы все хотим, чтобы жесткие ограничения как можно скорее дали результат и были отменены. В этот критический период мы просим всех оставаться дома, смотреть трансляции с Кафедральной площади в интернете и с надеждой встретить Новый 2021 год», – сказала вице-мэр Эдита Тамошюнайте.

К елке нельзя будет подойти 24-27 декабря и 31 декабря (в новогоднюю ночь). В новогоднюю ночь будет установлено ограждение у обеих елок — на Кафедральной и на Ратушной площадях.

24-27 декабря будет запрещено движение и стоянка на ул. Тилто, запрещена стоянка на ул. Т.Врублевске, Швянтараге, Барборос Радвилайтес и Майроне. Кроме того, нельзя посещать Нагорный парк и аллею Триспальвес. 31 декабря с 22.30 до 1.30 1 января 2021 г. запрещается движение на ул. Т.Врублевске, Швянтараге, Барборос Радвилайтес, Тилто (включая общественный транспорт). Запрещается парковка около Кафедральной площади (Т.Врублевске, Швянтараге, Барборос Радвилайтес, Тилто и Майроне). Кроме того, нельзя ездить в Нагорный парк и на аллею Триспальвес.

Будет изменена трасса движения городских автобусных маршрутов №№ 10, 11, 33 с 22.30 31 декабря до 1.30 1 января.

За порядком будут следить полиция, муниципальная служба безопасности, представители организации Союз стрелков. Наблюдение будет вестись и с помощью дронов. За нарушение правил карантина физические лица ждет штраф от 500 до 1500 евро.

Главную елку Литвы высотой 24 метра, украшенную цветной гирляндой длиной почти 4 км, 800 игрушками, можно будет рассматривать в режиме реального времени под разными углами, не выходя из дома, по Интернету на сайте www.karantinas.lt/eglutе до 6 января.

Полиция предупреждает, что будет следить за порядком передвижения и может останавливать автомобили в любом месте города, не только на въезде и выезде.

Рождественские конкурсы

Это Рождество будет для всех разным — нам придется забыть о привычных развлечениях в ожидании Нового года. Мэрия Вильнюса призвала зажечь Рождество на балконе. С приближением праздника все больше горожан украшают свои балконы. Это как знак того, что люди, живущие здесь, полны оптимизма и веры в то, что все будет хорошо. Наиболее креативно украшенные балконы примут участие в конкурсе, объявленном мэрией.

Мэрия уже объявила победителей конкурса «Рождественская витрина Вильнюса 2020». Призовой фонд в этом году составил 6500 евро. На этот раз призовой фонд пришлось увеличить, так как комиссия впервые столкнулась с неординарной ситуацией, когда за оборудование рождественской витрины первое место было присуждено сразу двум участникам: кафе-пекарне «Ponių laimė» (ЗАО «Stikliai», ул. Стиклю, 14/1) и антикварному ювелирному магазину «Laura Antiques Fine Jewellery» (ЗАО Diamondela, ул. Вокечю,. 13).

Информация «ЛК», vilnius.lt