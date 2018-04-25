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«Рождество в столице Литвы» в этом году будет иным

Фото vilnius.lt

«Рождество в столице» 2020-го года в связи с пандемией будет иным – с меньшим скоплением людей, но с большим количеством иллюминаций и декораций во всем городе.

Огромное внимание будет уделено украшению Вильнюса, световым декорациям, творчеству сообществ и появляющимся в последнее время оригинальным альтернативным рождественским идеям.

Рождество в столице действительно будет более светлым, ближе к дому, с предложением различных альтернативных вариантов.

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Для обеспечения безопасности и здоровья вильнюсцев пришлось отозвать традиционные массовые мероприятия: отказаться от Рождественской 3D-сказки, Рождественского паровозика, Рождественских городков, Международной рождественской благотворительной ярмарки, Рождественского сквера дизайна – все они собирали тысячные толпы людей, и контролировать дистанцию между людьми в таких условиях было бы чрезвычайно сложно, кроме того, большая часть мероприятий вообще временно запрещена.

Вместо традиционных мероприятий на праздничный лад настроят прогулки по красиво украшенному Вильнюсу и альтернативные идеи, в которые уже включилось много творческих людей, активные сообщества, и всё это город представит еще до зажжения главной городской елки.

Больше световых декораций – для безопасных прогулок по рождественскому Вильнюсу

Фото vilnius.lt

Вильнюсцев ожидает много праздничных декораций во всем городе – будет иллюминирован не только Старый город и центр, где будут наряжены ёлки на Кафедральной и Ратушной площадях, парковый массив Лукишкской площади, кроны деревьев сквера Одминю, центральная часть долины Швянтарагё, подступы к парку Вингис с улицы Чюрлёнё, но и пространства более удаленных районов ближе к дому: в микрорайонах будет больше световых декораций, будут зажжены ёлки местных сообществ, соревноваться в иллюминациях будут кварталы, дома, витрины, и, соблюдая все рекомендации и безопасную дистанцию, люди со своими близкими смогут прогуливаться и любоваться на праздничное оформление.

Впервые в выборе рождественского оформления улиц участвовали и сами вильнюсцы

Фото vilnius.lt

Вильнюсским городским самоуправлением в этом году впервые среди профессионалов праздничного оформления улиц был объявлен конкурс, на котором при выборе победителя учитывались и голоса опроса общественного мнения, на 50 проц. повлиявшие на окончательную оценку.

Предприятие-победитель конкурса получило от вильнюсцев целых 9126 голосов. ЗАО «Adam Decolight», по решению вильнюсцев и комиссии ставшее победителем конкурса, заново празднично украсит: проспект Гядимино, проспект Конституцийос, Ратушную площадь, ул. Вокечю, ул. Врублевскё, ул. Швянтарагё, ул. Пилес, ул. Стиклю, улицу Аушрос Варту от костела Святой Терезы до часовни Аушрос Варту, улицу Аушрос Варту возле памятника Й. Басанавичюсу, ул. Гарюну (от рынка Гарюнай до моста через реку Нярис), проспект Саванорю, ул. Укмяргес (от ул. Тарандес до светофора возле ул. М. Летувё), Молетское шоссе (от ул. Скярсинес до ул. Мокслининку), Нямянчинское шоссе (от ул. Свайоню до ул. О. Милашяус), ул. Даряус ир Гирено (от Эйшишкского шоссе до ул. Капсу) и ул. Гальвес (от ул. Жарию до ул. Киртиму). В год на это выделено более 179 тыс. евро. Предприятие выиграло конкурс на три года.

Зажжение главной елки будет транслироваться по телевидению

Фото vilnius.lt

О начале зимнего праздничного сезона Вильнюс возвестит 28 ноября, по TV3, которое будет транслировать зажжение главной ёлки Литвы на Кафедральной площади. По традиции, идея украшения ели не будет раскрыта вплоть до торжественного момента, который все увидят на экранах, находясь при этом в уютной и безопасной домашней обстановке. А 5 декабря будет зажжена также и вторая ёлка – на Ратушной площади. Прогуливаться по городу без массового скопления народа и любоваться на символ рождественских и новогодних праздников можно будет вплоть до 7 января.

Весь мир отзывает рождественские мероприятия и путешествия

Фото vilnius.lt

Озабоченность по поводу COVID-19 чувствуется по всему миру, и Вильнюс, отзывающий массовые гуляния и ярмарки, исключением не является.

В большинстве европейских городов массово отзываются давно запланированные мероприятия: рождественские ярмарки, карнавалы, шествия, праздничное зажжение ёлок и различные выступления.

Страны с самыми старыми традициями празднования Рождества в этом году приняли болезненное, но категоричное решение воздержаться от организации рождественских ярмарок, нарушив многовековые традиции.

Отменяется большинство традиционных ярмарок в Нюрнберге, Страсбурге, Берлине, Гамбурге, Франкфурте, Кельне, Лондоне, Лионе, Париже, Люксембурге, Праге, Бирмингеме, Йорке, Чикаго, Нью-Йорке, Бостоне, также и в соседнем Таллинне.

Официально объявлено, что впервые с 1982 г. отозвана старейшая в Соединенном Королевстве Линкольнская рождественская ярмарка, известнейшие в мире Нюрнбергская, Страсбургская рождественские ярмарки и Парижский рождественский рынок на Елисейских полях. Бирмингемская рождественская ярмарка во франкфуртском стиле, которая в течение нескольких последних лет собирала свыше 5 миллионов посетителей, была отозвана еще в сентябре. Не состоится уютный новогодний праздник «Winter Wonderland» в лондонском Гайд-парке и т. д.

Specialusis prizas/ Nuotrauka vilnius.lt

Вскоре Вильнюс объявит несколько конкурсов для бизнеса и населения с приглашением празднично украсить учреждения, предприятия, жилую среду, окна, и вместе с самоуправлением создать в городе праздничное настроение.  В этом году организаторы конкурса за участие в конкурсах обещают щедрые призы.

На праздничное оформление города, на украшение елки и другие альтернативные праздничные идеи в этом году город в общей сложности выделит около 280 тыс. евро.

Вильнюс приглашает встретить праздники уютно, ближе к дому и с оптимизмом, ведь креативность – огромная сила. Давайте беречь друг друга, чтобы встретить Рождество здоровыми.

Информация vilnius.lt

«Рождество в столице Литвы» в этом году будет иным

  1. Василиса :

    Как жаль светлый, радостный праздник, детям так хочется сказки, веселья, надоели маски, хочется праздника!

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