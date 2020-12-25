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Рождество в условиях пандемии

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Христиане многих стран мира в четверг, 24 декабря, встретили Рождество в условиях ряда действующих ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19. Большинство христиан западного мира празднует Рождество 25 декабря.

Так, в Соборе Святого Петра в Ватикане пройдет торжественное богослужение, однако его смогут посетить только ограниченное число верующих. Все они должны будут надеть маски и соблюдать необходимую дистанцию. Богослужение перенесли в этом году на два часа — с традиционных 21:30 на 19:30 по местному времени. Ватикан пошел на этот шаг, чтобы верующие смогли вернуться домой до 22:00, когда в Италии начинает действовать комендантский час в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, Папа римский Франциск в пятницу, 25 декабря, выступит с рождественским посланием не с балкона Собора Святого Петра, а из Апостольского дворца.

Ежегодно христиане направляются в канун Рождества в Вифлеем, где согласно Евангелию родился Иисус Христос. Однако в этом году из-за ограничений в город не смогли добраться паломники. В Базилике Рождества Христова праздничная служба состоится, но в закрытом формате: прихожан на нее не пустят.

Также ограничительные меры продолжают действовать в ряде стран, однако в Греции на время праздника решили открыть церкви, но разрешили пускать не более девяти человек, в соборы — не более 25. В Хорватии, между тем, ввели запрет на поездки на время рождественских и новогодних праздников, но сняли ограничения на проведение богослужений.

В канун Рождества в западных странах принято собираться целыми семьями, но в этом году введены ограничения и на такие встречи. Например, в Германии возможны встречи только в самом близком семейном кругу, в Нидерландах разрешено принимать не больше трех гостей, во Франции установили ограничение в шесть человек за рождественским столом.

Как известно, по новому стилю Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая православных. Исключение составляют последователи Русской, Украинской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей, а также Украинской греко-католической церкви, которые отмечают этот праздник 7 января.

korrespondent.net

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