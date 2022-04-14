Руднинкский полигон признан объектом особой важности

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Сейм Литвы в четверг признал Руднинкский полигон в Шальчининкском районе проектом особой важности.

Министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что в силу соседства с полигоном местные жители получат дополнительные инвестиции и новые рабочие места.

За принятие Закона о Руднинкском военном полигоне Вооруженных сил Литвы проголосовали 126 членов Сейма, один воздержался.

Член парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, бывший главнокомандующий ВС Арвидас Поцюс сказал, что новый военный полигон нужен, чтобы принимать в Литве больше союзнических военных.

По словам Анушаускаса, это важно для обороны государства и реализует стратегию государственного сдерживания.

«Полигон — это не просто территория, это территория, инвестиции в которую, несомненно, будут способствовать продвижению местного бизнеса. Уже в следующем году намечаются инвестиции в размере 26 млн евро, они будут практически каждый год, пока вся инфраструктура полигона не будет окончательно развита», — заявил министр обороны в Сейме.

Поскольку большая часть полигона в Руднинкай состоит из охраняемых территорий, Анушаускас подчеркнул, что все работы, связанные с экологией, будут координироваться с Министерством окружающей среды, Государственной службой охраняемых территорий и другими учреждениями.

По данным Министерства обороны, после принятия закона и признания Руднинкского полигона государственным проектом особой важности это позволит сократить сроки его оборудования с нескольких лет до полугода.

В настоящее время военнослужащие как Литвы, так и других стран НАТО в Литве проходят подготовку на военных полигонах, но имеющихся полигонов недостаточно для должного приема союзников.

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