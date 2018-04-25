Руководитель новый – проблемы старые

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Руководителем крупнейшей в стране компании поставщика тепловой энергии Vilniaus šilumos tinklai (VST), принадлежащей муниципалитету Вильнюса, назначен 42-летний Гяримантас Баканас, сообщила Вильнюсская мэрия.

«Я рассматриваю Вильнюсские тепловые сети как организацию, которая сталкивается с серьёзными вызовами, поэтому участие в выборе руководителя компании соответствовало моим карьерным целям. Я знаю, что впереди ждёт много тяжёлой работы — международный арбитраж, дискуссии с регулятором, реорганизация деятельности компании для достижения большей эффективности», — говорит Баканас в своём заявлении.

Ранее Г.Баканас был руководителем Даугавпилсского локомотиворемонтного завода, эстонской группы железнодорожных услуг и инвестиций Skinest Rail, был членом совета директоров группы предприятий CEE Railroad reform, а до ноября 2017 года — заместителем генерального директора государственных железных дорог Литвы, сообщает BNS.

Г.Баканас также работал директором администрации Klaipedos nafta и руководителем подразделения стратегического анализа в Службе специальных расследований (ССР).

Новый руководитель VST ​​обучался управлению бизнесом в Вильнюсском техническом университете им. Гядиминаса (VGTU).

В столичных теплосетях не было постоянного руководителя с марта, когда был уволен Мантас Бурокас, управлявший компанией с октября 2015 года. На должность генерального директора VST претендовали 78 кандидатов.

Новый глава предприятия Вильнюсских теплосетей Vilniaus šilumos tinklai (VST), принадлежащего муниципалитету Вильнюса, Гяримантас Баканас надеется, что спор в Стокгольмском арбитраже с бывшим арендатором теплового хозяйства, контролируемым французским концерном Veolia компанией Vilniaus energija завершится успешно, сообщает BNS. По его словам, завершить тяжбу предполагается до 2021 года.

Г. Баканас отказался указать, какую сумму предприятие VST потратило на судебное разбирательство с Veolia, а только подтвердил, что в год предприятие тратит на юристов около 2 млн евро.

Спор возник из-за инвестиций Vilniaus energija 2002–2017 годов в Вильнюсское тепловое хозяйство. Вильнюсское самоуправление и контролируемое им предприятие Вильнюсских теплосетей хотят отсудить у Veolia более 400 млн евро. Veolia утверждает, что понесла ущерб в результате незаконных действий властей, и требует возместить ей 22 млн евро.

В деле VST пытается вернуть себе и переплаченные компании Vilniaus energija в 2011-2017 годах потребителями из-за разницы в цене суммы – в общей сложности почти 26 млн евро. Такую переплату установила тогдашняя Комиссия по ценам.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

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