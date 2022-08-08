Руководитель возобновляющего работу завода Lifosa: перед нами много вызовов

Председатель профсоюза Кястас Шлама заявил, что предприятие важно для Кедайняйского района, поэтому ожидается, что после возвращения большей части работников на завод смогут вернуться и те, кто сейчас в простое.

«Мы надеемся, что этот процесс будет слаженным и долгосрочным, что не придется останавливаться после нескольких месяцев работы. Для Кедайняй это очень значимое событие, прекрасно все понимаем, как этот район зависит от этого предприятия», — добавил К. Шлама.

На предприятии, которое находится под надзором временного администратора, 7 августа начал работать цех серной кислоты, а с понедельника возобновляется производство фосфорных удобрений.

Подготовлены к возобновлению работы цеха амофора и кормовых фосфатов, моноаммонийфосфата и карбамоилфосфата. Ожидается, что в августе завод восстановит работу на 60-70%, на работу выйдут 80% персонала, а со временем вернутся и остальные.

Близкий к Кремлю российский олигарх Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС 9 марта, тогда же были заморожены счета предприятия Lifosa, а 10 апреля завод остановился. 24 мая работу на заводе начала временный администратор, задача которого — обеспечить работу завода без нарушения международных санкций.

По данным Фонда социального страхования Литвы, сейчас на заводе работают 947 человек, до санкций их было 1030.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено