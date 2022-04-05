Руководители ЕС объявили о визите в Киев

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель прибудут в ближайшие дни в Киев и проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

4 апреля фон дер Ляйен провела телефонный разговор с украинским лидером и сообщила, что ЕС примет участие в расследовании преступлений, совершенных в оккупированной российскими солдатами Буче. «Нельзя допустить, чтобы инициаторы столь чудовищных преступлений остались безнаказанными», — сообщила она.

Евросоюз обсуждает новое ужесточение антироссийских санкций. Наиболее действенным ударом по российской экономике стал бы запрет на импорт из России нефти и газа. Для этого требуется единогласное решение всех членов ЕС, однако Венгрия выступает против данной меры.

Отметим, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий охарактеризовал преступления, совершаемые российской армией в Украине, как геноцид. О серьезных подозрениях в геноциде заявил и премьер-министр Испании.