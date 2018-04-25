Руководители Литвы поздравили Польшу с Днем независимости

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент и премьер Литвы Гитанас Науседа и Саулюс Сквярнялис поздравили Польшу с Днем независимости.

Как сообщила администрация президента, в официальном поздравлении, адресованном руководителю Польши Анджею Дуде и жителям этой страны Г. Науседа акцентировал многолетнюю общность Литвы и Польши, основанную на истории Республики обеих народов (Речи Посполитой).



Президент напомнил объединяющие исторические даты: в этом году отмечается 500-летие рождения последнего представителя династии Ягеллонов- правителей Литвы и Польши Сигизмунда Августа, а в следующем году – 230-летия Конституции Речи Посполитой.

Глава государства поблагодарил Польшу за солидарность в обеспечении безопасности и демократических ценностей Балтийского региона, в защите прав и свобод человека по соседству.

Премьер С. Сквярнялис в своем поздравлении отмечает, что Польша и Литва являются «историческими союзницами братских народов», которые вместе будут добиваться процветания их народов и создавать благосостояние в объединенной Европе.

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«Сегодня День гордости Польского государства и народа, который напоминает, что даже самые большие трудности преодолимы. Не сомневаюсь, что вместе мы разрешим и вызов пандемии COVID-19. Я горжусь интенсивным сотрудничеством правительств Литвы и Польши по всем темам и на всех уровнях», – говорится в поздравлении премьера.

Он также выразил убежденность в том, что «повестка работы двухсторонних отношений Литвы и Польши будет и далее интенсивно расширяться, а сотрудничество в международных организациях, особенно в рамках ЕС и НАТО, поможет обеспечить широкую поддержку совместным предложениям и политическому выбору».

Польша провозгласила восстановление независимости 11 ноября 1918 года, когда Юзеф Пилсудский после заключения в Германии вернулся в Варшаву, а польские силы освободили юг страны от оккупировавшей его армии Австро-венгерской империи.

Многие десятилетия в Польше было запрещено отмечать этот день, а национальным праздником 11 ноября было объявлено в 1989 году, когда усилиями профсоюзного движения «Солидарность» потерпел крах коммунистический режим.