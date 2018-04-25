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Руководителям страны рекомендовано еженедельно проверяться на COVID-19

Nuotrauka lrp.lt/Robertas Dačkus

Высшее руководство Литвы в превентивных целях должно постоянно проверяться на коронавирус. 

«Их будут проверять по потребности, при проявлении симптомов. Это означает, что выполнение подписанного сегодня решения о превентивных анализах высшим руководителям страны не является обязательным, а носит рекомендательный характер», – сказала BNS в среду вечером представитель министра здравоохранения по связям с общественностью Лина Бушинскайте.  

«Такая практика применяется и в некоторых других странах», – сказала она.

Она также сообщила, что рекомендация появилась после того, как сократились потоки необходимых анализов у пассажиров паромов, самолетов, с мобильных пунктов проверки, было решено расширить превентивные анализы на коронавирус среди бессимптомных групп. 

«Например, предусмотрена возможность проверки работников, которые работают в учреждениях здравоохранения, где есть зараженные коллеги. Также работников различных учреждений ухода и домов престарелых, хотя у них может и не быть симптомов. Эта проверка важна, поскольку они работают пожилыми людьми, являющимися группой самого большого риска, которую нужно максимально защитить», – сказала Л. Бушинскайте.  

В среду о рекомендации министра здравоохранения Аурелиюса Вериги проводить анализы среди руководства страны сообщила программа «Панорама» телеканала LRT.

По сообщению телеканала, анализы на COVID-19 у президента, спикера сейма, его заместителей, премьера, министров рекомендуется брать еженедельно. 

А. Вярига, являющийся также главой Оперативного госцентра по экстремальной ситуации, считает, что такие анализы необходимы для обеспечения непрерывной работы в стране в ситуации экстремальной ситуации. 

Представитель президента Литвы Гитанаса Науседы по связям с общественностью Антанас Бубнялис сообщил BNS, что в данный момент глава государства не намерен проверяться на коронавирус. 

«Такой тест для защиты здоровья президента, его близких или членов его команды был бы проведен, если бы признаки вируса или в окружении президента был бы выявлен заболевший человек. В президентской администрации и в личном окружении президента соблюдаются особо строгие меры безопасности и превенции заболеваний», – сказал А. Бубнялис. 

С 16 марта в Литве объявлен всеобщий карантин в связи с распространением коронавируса, еще раньше была объявлена экстремальная ситуация. 

В среду Кабмин решил продлить карантин до 27 апреля. 

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