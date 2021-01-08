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Руководство и работники санатория Belorus требуют от властей ясности по вопросу будущего

Nuotrauka Sanatorija Belorus Druskininkuose/ facebook.com

Руководство и работники находящегося в литовском городе Друскининкай белорусского санатория Belorus («Беларусь») просят у властей ясности по вопросу дальнейшей работы.

Они также призывают правительство пересмотреть законность применения санкций Евросоюза.

«Информацию о решениях, принимаемых в отношении санатория, мы чаще всего узнаем из интернета и из публичной прессы. Работники и администрация санатория находятся в неведении – как долго будут сохраняться рабочие места», – говорится в обращении к правительству, которое видело BNS. 

«А что будет с санаторием? Будет ли разрешено работать? Ясного ответа нет. Нам необходимо разъяснение по поводу будущего санатория», – говорится в документе.

В нем также отмечается, что санаторий получил разрешение использовать 156 тыс. евро на выплату зарплат работников за декабрь, однако еще следует рассчитаться с поставщиками услуг в Литве. А блокирование счетов также не позволяет получить финансирование из Беларуси, необходимое для содержания санатория. 

В другом документе, адресованном Министерству иностранных дел Литвы и Службе расследования финансовых преступлений (СРФП) говорится, что из-за неоплаты услуг поставщиков санаторию будут насчитываться пени, поэтому положение «требует срочного решения». 

В этом документе содержится просьба разблокировать счета санатория в банке Swedbank, поскольку санаторий утверждает, что не находится в управлении президентской администрации Беларуси, в отношении которой применяются санкции ЕС. Санаторий действует как общественное учреждение, действующее в Литве, его учредителем является Управление по делам президента Беларуси. При этом управлении действует Главное хозяйственное управление. 

«Санкции должны основываться на принципе пропорциональности и должны быть направлены непосредственно на субъекты, отвечающие за проводимую политику или конкретные действия, за которые применяется инструмент санкций. Санаторий Belorus не внесен в список ограничивающих мер в регламенте Совета ЕС», – говорится в письме, адресованном Кабмину. 

Санаторий утверждает, что в отношении ее применены санкции на основе упомянутого регламента и литовского закона о превенции отмывания денег и финансирования терроризма. 

«Санаторий Belorus никогда не занимался отмыванием денег или финансированием терроризма, все платежи и денежные средства используются только для нужд учреждения и оплаты труда работников. Компания является платежеспособной, никогда не имела финансовых трудностей (…) Мы просим вам пересмотреть решение о законности применения санкций в отношении санатория Belorus», – говорится в документе, подписанном главой санатория, главврачем Ильей Епифановым.

В начале этой недели работники санатория также обратились и к президенту Литвы Гитанасу Науседе и к парламенту страны. 

В документе Трудовой совет санатория просит предоставить помощь работникам, утверждая, что санаторий является одним из крупнейших налогоплательщиков в Друскининкай, а в 2018 году он был на 30-ой позиции среди налогоплательщиков по всей Литве. 

«Есть семьи, которые кроме работы в санатории не имеют никаких других средств для жизни. По причине пандемии получаемые доходы очень малы, многие работники находятся на пороге бедности», – говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что работникам санатория крайне сложно найти другую работу в Друскининкай, где большинство компаний связаны с туризмом, а в декабре уровень безработицы в этом муниципалитете составил 17,7%. 

Санаторий Belorus — первый в истории Литвы случай, когда в отношении действующего в стране предприятия применены международные санкции. 

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