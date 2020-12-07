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Руководство Литвы поздравило Финляндию с Днем независимости

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Руководители Литвы в воскресенье поздравили Финляндию с 103-летием независимости.  

Литовский президент Гитанас Науседа в поздравлении главе Финляндии Саули Ниинисто отметил, что отношения с Финляндией для Литвы чрезвычайно важны, это – региональный сосед и надежный партнер. 

По словам Г. Науседы, Литва оценивает взаимный и тесный диалог на уровне двух стран, в форматах сотрудничества государств Северной Европы и Балтии, Евросоюза, кроме того, Финляндия является близким партнером по НАТО. 

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«Связывающие нас ценности демократии, прав человека, верховенства права определяют наше близкое сотрудничество во множестве сфер по достижению совместных целей. Вызовы сегодняшнего дня в регионе, особенно в вопросах обороны и безопасности, ядерной безопасности, гибридных угроз, стратегической коммуникации, поддержки государств Восточного партнерства требуют дальнейшего укрепления наших уз», – говорится в поздравлении.

Жителям Финляндии Г. Науседа пожелал всестороннего благополучия, а стране – многих лет процветания.

Важность тесного диалога акцентировал и завершающий работу на посту премьера Литвы Саулюс Сквернялис.

«Развитие тесного диалога наших стран крайне важно для Литвы. Контакты между людьми, торговля и инвестиции, культура и образования, поддержка в форматах ЕС и сотрудничества стран Северной Европы и Балтии и далее создают прочную основу для наших связей», – отметил глава правительства.

«Хотя пандемия COVID-19 сильно ударила по нашим странам и стала испытанием для наших систем здравоохранения, стабильности экономики и солидарности наших людей и государств, я убежден, что инновационные решения национальных правительств позволят нам противостоять вызовам пандемии, и что кризис нас сделает лишь сильнее», – говорится в поздравлении премьера.

День независимости в Финляндии отмечается 6 декабря. В этот день в 1917 году была подписана декларация об отделении Финляндии от России.  

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