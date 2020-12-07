Руководство Литвы поздравило Финляндию с Днем независимости

«Связывающие нас ценности демократии, прав человека, верховенства права определяют наше близкое сотрудничество во множестве сфер по достижению совместных целей. Вызовы сегодняшнего дня в регионе, особенно в вопросах обороны и безопасности, ядерной безопасности, гибридных угроз, стратегической коммуникации, поддержки государств Восточного партнерства требуют дальнейшего укрепления наших уз», – говорится в поздравлении.

Жителям Финляндии Г. Науседа пожелал всестороннего благополучия, а стране – многих лет процветания.

Важность тесного диалога акцентировал и завершающий работу на посту премьера Литвы Саулюс Сквернялис.

«Развитие тесного диалога наших стран крайне важно для Литвы. Контакты между людьми, торговля и инвестиции, культура и образования, поддержка в форматах ЕС и сотрудничества стран Северной Европы и Балтии и далее создают прочную основу для наших связей», – отметил глава правительства.

«Хотя пандемия COVID-19 сильно ударила по нашим странам и стала испытанием для наших систем здравоохранения, стабильности экономики и солидарности наших людей и государств, я убежден, что инновационные решения национальных правительств позволят нам противостоять вызовам пандемии, и что кризис нас сделает лишь сильнее», – говорится в поздравлении премьера.

День независимости в Финляндии отмечается 6 декабря. В этот день в 1917 году была подписана декларация об отделении Финляндии от России.