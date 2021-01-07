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TOP,Новости,Общество

Руководство Литвы поздравляет православных с Рождеством

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В четверг руководство Литвы поздравило православных, староверов и униатов с Рождеством Христовым. 

«Дорогие верующие, уважаемые сограждане, в этом году мы встречаем Рождество необычно. Каждая семья сталкивается с вызовами, с беспокойством и с болью. Однако в течение многих веков силой нашего многонационального и многокультурного государства было, и я верю, что и остается способность сплотиться перед лицом невзгод и стать единым и сильным обществом», – отметил в поздравлении президент Гитанас Науседа. 

Он пожелал преодолеть «доставшиеся нам испытания этого периода, чтобы стать сильнее, заново обретя истинные ценности: веру, семейные связи, любовь ближнего».

«Пусть живут в сердце каждого из нас зародившийся свет и надежда Рождества. Здоровья и согласия Вашим семьям, благополучия и процветания нашему государству», – пожелал руководитель страны.

Верующих поздравили также премьер Ингрида Шимоните и спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

«Рождество – это период концентрации на основополагающих ценностях. Это особо ощущается в нынешнем мире, полном беспокойства и надежды. Я желаю, чтобы в этот праздничный период Вас сопровождали сердечное тепло и духовная близость. Уютного Рождества, счастливого и здорового Нового года», – говорится в поздравлении премьера И. Шимоните. 

«Дорогие, в этом году мы встречаем праздники необычно, не можем отпраздновать их так, как бы хотели, однако они остаются такими же важными. Давайте воспользуемся поводом, чтобы вспомнить суть этих праздников и взращивать ценности, давайте не будем забывать, что сплоченность нас всех и общность помогут преодолеть все невзгоды»,  – отметила В. Чмилите-Нильсен.

«Пусть этот праздничный период придаст вам силы и душевного спокойствия. Будьте в безопасности и здоровы», – добавила она.

Православная община Литвы встречает праздники без публичных служб, однако решение возобновить их будет рассмотрено в пятницу. 

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