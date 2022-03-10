Руководство Литвы призывает политиков сплотиться в вопросе Украины, укреплять оборону

«Каждый из нас должен не купаться в лучах славы героев Украины, не аплодировать им из своих красивых и светлых кабинетов, а вставать и идти, ехать и лететь ради них. Каждый день до победы мы должны быть их опорой и голосом в столицах всего цивилизованного мира», — сказала Шимоните.

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS

«Хочется верить, что на завтрашнем заседании Совета руководителей ЕС, лидеры цивилизованного мира сделают все, чтобы Украина не чувствовала себя оставленной. Хочется верить, что голоса 27 европейских лидеров завтра станут одним хором голоса Украины, не блеющим о долгой дороге и домашнем задании, а четко посылающим сигнал о членстве Украины в ЕС, и что голос Литвы в нем будет громче всех, что руки Литвы будут тему руками, которые принесут 28-ое кресло к столу руководителей Совета ЕС, чтобы Украина заняла это кресло после победы над Мордором,» – сказала глава литовского правительства.

Viktorija Čmilytė — Nielsen/ Nuotrauka BNS

В своем выступлении президент Науседа заявил, что Литва должна помочь украинцам и уже делает это как оружием и гуманитарной помощью, так и дипломатическими средствами в международном сообществе.

Он отметил необходимость увеличения финансирования обороны Литвы, а также экономической и социальной безопасности страны.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен подчеркнула, что «Сейму и правительству этого срока полномочий пришлось столкнуться с кризисами и вызовами такого масштаба, которые превосходят только решения Восстановительного Сейма».

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