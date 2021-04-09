Руководство Литвы выразило соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа

Photo by rowingbloke on Foter.com

Президент Литвы Гитанас Науседа и председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен выразили соболезнования в связи с кончиной супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа.

«Я глубоко опечален известием о кончине принца Филиппа. Пусть его душа упокоится с миром. Выражаю глубочайшие соболезнования королеве Соединенного Королевства Елизавете II. В час этой огромной утраты Литва с Вами и жителями Соединенного Королевства», — говорится в соболезнованиях президента.

В своих соболезнованиях глава государства вспомнил визит королевы Елизаветы и герцога Эдинбургского в Литву в 2006 году и отметил, что этот визит укрепил политические, экономические и культурные связи Литвы и Соединенного Королевства.

Председатель сейма В. Чмилите-Нильсен в своих соболезнованиях пишет, что «принц Филипп был одним из создателей современной монархии западного типа».

В пятницу в возрасте 99 лет скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп, сообщил Букингемский дворец.