Румыния назвала условия въезда на чемпионат Европы по футболу

Власти Румынии назвали условия для болельщиков, которые планируют посетить матчи чемпионата Европы по футболу в Бухаресте. Об этом сообщает Европейская правда .
Отмечается, что с 1 июня иностранцы, которые планируют посетить Бухарест во время Евро-2020, для въезда в страну должны предоставить:
- паспорт вакцинации (процедура должна состояться менее чем за 10 дней до въезда в Румынию), или
- справку о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен максимум за 14 дней до въезда в Румынию), или
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в Румынию.
Эти правила распространяются на болельщиков, которые планируют ехать именно на турнир и планируют находиться в Бухаресте не более 72 часов.
Если иностранцы, которые приедут из красной зоны, не покинут территорию Румынии в течение трех дней, они должны будут соблюдать карантин 14 дней по адресу, заявленному для проживания при въезде в страну.korrespondent.net