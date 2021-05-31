Румыния назвала условия въезда на чемпионат Европы по футболу

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Власти Румынии назвали условия для болельщиков, которые планируют посетить матчи чемпионата Европы по футболу в Бухаресте. Об этом сообщает Европейская правда .

Отмечается, что с 1 июня иностранцы, которые планируют посетить Бухарест во время Евро-2020, для въезда в страну должны предоставить: