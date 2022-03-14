Рупшис: изначальный план России в Украине потерпел крах

Valdemaras Rupšys/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Изначальный план России в Украине провалился, и украинские вооруженные силы (ВС) очень хорошо сконцентрированы, заявил командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

«Безусловно, Россия не добилась своих первоначальных целей, то есть не было стремительного наступления, направленного на захват ключевых территорий», — заявил в понедельник журналистам генерал-лейтенант.

«На сегодняшний день, по их планам, они должны были быть на Днепре и закрепиться, а они до сих пор не вышли из того первого этапа по изоляции главных городов — Харькова, Киева, Мариуполя, не закрепляются они и под Одессой», — сказал он.