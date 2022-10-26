Рупшис предложит не передавать Украине гаубицы и системы ПВО

Командующий вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис сообщил, что на заседании Государственного совета по обороне (ГСО) предложит не передавать Украине имеющиеся у Литвы гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS.

«У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачу без мощностей, но эти мощности, которые у нас есть, находится на том пределе, когда мы больше не можем раздеваться», — сказал генерал-лейтенант журналистам на полигоне в Пабраде в среду.

«Я внесу такое предложение, следует искать другие средства поддержки», — добавил он.

Рупшис также сказал, что Вильнюс мог бы поддерживать Киев оружием в том случае, если бы можно было в ближайшее время закупить новое оружие и заменить уже используемое.

«Необходимо понимать, что у нас также есть обязательства перед НАТО. Мы четко определили, какие подразделения мы причисляем к силам НАТО. Кроме того, у нас должны быть средства ведения огня с закрытых позиций или полевая артиллерия, маневренные части с огневой мощью и ПВО, чтобы обеспечить поддержку в качестве принимающей стороны», — сказал генерал-лейтенант.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду журналистам в Вильнюсе, что поддержка Украины, в том числе военная, должна быть продолжена.

Он сказал, что удивлен тем, что вопрос о гаубицах обсуждается публично.

«Я придерживаюсь позиции о том, что то, что обсуждается в Госсовете по обороне, обсуждается за закрытыми дверями, потому что эти решения связаны с нашей национальной безопасностью, с нашей поддержкой партнеров, и я призываю других руководителей следовать этому принципу. Я немного удивлен, что эта дискуссия находится в поле зрения общественности», — заявил Ландсбергис.

Литва рассматривает возможность передачи гаубиц и систем ПВО после получения запроса Украины. Однако критики говорят, что передача вышеупомянутого оружия подорвет недавно приобретенные возможности Литвы.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа в октябре говорил BNS, что решение о передаче этой военной техники Украине будет принято на заседании ГСО, но не уточнил его дату.

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