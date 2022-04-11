Рупшис: украинских военных будут обучать пользоваться противотанковым вооружением

Valdemaras Rupšys/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Литва возобновила военное обучение для украинских военнослужащих, и основное внимание будет уделяться обучению использованию противотанкового вооружения, говорит главнокомандующий Вооруженными силами (ВС), генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«Мы будем обучать использованию того вооружения, которое у нас есть (…) Обобщая, можно сказать, что большей частью мы будем тренировать их пользоваться противотанковым вооружением», — сказал журналистам Рупшис в понедельник после их с министром обороны Арвидасом Анушаускасом совместной встречи с президентом.

Главком ВС также сказал, что обучение начнется в ближайшее время, однако число прибывающих украинских военных разглашению не подлежит.

«Число военнослужащих — не подлежащая разглашению информация, обучение начнется в самое ближайшее время, мы говорим о днях, неделях», — ответил Рупшис на вопрос, сколько военных прибудет и когда начнется обучение.

По словам главнокомандующего, соглашение возобновить обучение для украинских военных является двусторонним, об этом было договорено во время визита министра обороны в Киев.

«Это обучение для украинцев мы организуем с 2015 года, это обучение было в Украине, было в Литве, разного рода, так и теперь продолжим. Какую-то группы военнослужащих мы готовы обучить, потому что (в Украине) не хватает военных, обученных работать с нашим оборудованием и вооружением», — сказал Рупшис.

По его словам, обучать украинских военных будут литовские инструкторы, потому что это двустороннее соглашение. «Обучать будут только литовские инструкторы, это не организовано как обучение НАТО», — сказал Рупшис.

О возобновлении обучения для украинских военных главком ВС Литвы сообщил журналистам в воскресенье после встречи с посетившим Литву начальником Штаба Сухопутных сил США, генералом Джеймсом Макконвиллом.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено