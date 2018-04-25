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Naujienos

Rusijos kariuomenės valdomos televizijos žurnalistė neįleista į Lietuvą

Rusijos kariuomenės valdomos televizijos „Zvezda“ žurnalistė Julija Šatilova neįleista į Lietuvą.

„Asmuo atskrido reisu iš Maskvos ir jam buvo išaiškinta situacija – paaiškėjo, kad asmens turėta viza yra negaliojanti“, – BNS sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Rokas Pukinskas.

J. Šatilova į Vilnių atskrido penktadienį, po kelių valandų ji išvyko į Maskvą.

„Tą pačią dieną asmuo išvyko į Maskvą. Tai nėra deportacija. Tai yra neįleidimas į Lietuvos teritoriją“, – teigė pasieniečių atstovas.

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Jis taip pat teigė, kad šią vizą išdavė ir panaikino ne Lietuva.

Rusų žiniasklaida pranešė, kad pernai žurnalistei išduotą Šengeno vizą panaikino Latvija.

Pasak R. Pukinsko, pernai į Lietuvą neįleista daugiau nei 6 tūkst. žmonių.

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